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「藝食之選-接軌幸福人生」　台南技能訓練培力成果觀摩會登場

▲台灣更生保護會台南分會、高雄分會所舉辦「藝食之選-接軌幸福人生」技能訓練培力成果觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣更生保護會台南分會、高雄分會所舉辦「藝食之選-接軌幸福人生」技能訓練培力成果觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

法務部保護司副司長林秀敏、台灣更生保護會董事長暨台灣高檢署檢察長張斗輝、台南地檢署檢察長鍾和憲、高雄地檢署檢察長洪信旭、台灣更生保護會台南分會主委宋俊明及高雄分會主委陳義誠等人13日上午，至台南市大象寬廷餐廳，共同參與由台灣更生保護會台南分會、高雄分會所舉辦「藝食之選-接軌幸福人生」技能訓練培力成果觀摩會。

這次觀摩會由鍾檢察長及洪檢察長共同主持，且安排由法務部保護司林副司長頒發中餐丙級證照予參與技能訓練且通過證照考試的4名更生學員；法務部保護司林副司長於致詞時表示一照在手，希望無窮，期盼大家能夠像今天分享的兩位創業者一樣，持續不斷地提升並成就自己，另財團法人台灣更生保護會董事長暨台灣高等檢察署張檢察長亦表示技能訓練對於更生朋友可說是增加自身籌碼的捷徑，有付出就有收穫，參訓時的辛苦將於此刻化為最甜美的果實。

▲台灣更生保護會台南分會、高雄分會所舉辦「藝食之選-接軌幸福人生」技能訓練培力成果觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次觀摩會中呈現更生保護會高雄分會於高雄展夢家園、高雄輔導所辦理麵點烘焙、美食小吃及咖啡師技訓等一系列課程，主要以提升生活技能為設計導向，藉由學習該技術之成就感拉近與家人間關係，增強回歸社區的自我成長能力；而更生保護會台南分會自96年起與台南監獄合作開辦手工蛋捲班、手工肥皂班及漆藝班等技訓課程，再於明德戒治分監及明德外役監獄開辦台南小吃班，後續與轄區內各監所辦理多元化技訓課程，且於2009年間進一步與台南市亞洲餐旅學校合作開辦『即學即用餐飲課程』，課程內容囊括中餐、烘焙及飲調等，且自2013年起委託台南市亞洲餐旅學校協助開辦餐飲丙級證照班，開課主軸以中餐及烘焙兩者輪流辦理，自2022年迄今考取證照比例高達8成以上，結訓後從事相關工作人數亦近6成，成績斐然。

今日活動另特別邀請兩位創業有成的更生朋友到場分享經由自我努力及更生保護會協助後開啟嶄新人生的心路歷程；第一位陳老闆曾參加更生保護會台南分會中餐證照班培訓，順利考取丙級證照後，經營熱炒店，但並不以此滿足，便透過更生保護會台南分會轉介參加乙級廚師訓練，經過數月的學習，不負家人的期待，順利考取乙級廚師證照，也出國參加比賽，獲得金牌獎；另一位則是具有法國藍帶廚師背景的朱老師，其從更生保護會高雄分會展夢家園離開後，即一頭栽入餐飲業，並努力開業經營特色肉燥飯，店內商品受到肯定且受邀參加『大學生了沒』電視節目錄影，朱老師在成就自身後願意回過頭來提供幫助，撥冗指導展夢學員學習料理及烘焙，除貼近及同理學員的內心外，更能提供深化的支持網絡來輔導學員。

觀摩會最後由更生保護會台南分會歷屆技訓學員以傳統辦桌的形式展現中餐烹調的實力，加上著名明德外役監獄芒果冰、更生保護會台南分會永新中途之家手工製作烘焙滿福包禮盒、更生保護會高雄分會安置處所技訓班朱老師帶領沐恩之家學員所製作的蜂巢蛋糕，一同作為技能訓練成果的展現。

▲台灣更生保護會台南分會、高雄分會所舉辦「藝食之選-接軌幸福人生」技能訓練培力成果觀摩會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣更生保護會台南分會與高雄分會逐步規劃技能訓練課程，紮根於監所，延伸至安置處所，推廣到社區，建構全方位銜接技能培力訓練，期許透過今日技能訓練培力成果觀摩會，使更生人透過司法保護網路，努力復歸社會及實現自我，也期望相關單位能持續關懷更生人，建立一個溫暖而富有柔性的司法。

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