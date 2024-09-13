移民署關心嘉義新住民　做燈籠體驗越南中秋文化習俗差異

▲▼ 移民署嘉義縣舉辦多元文化宣導活動 。（圖／南區事務大隊嘉義縣服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了迎接中秋節的到來，紓解新住民思鄉情懷，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站特別在中秋節前夕舉辦「中秋賞『越趣』-星星燈籠手作體驗」多元文化宣導活動，邀請嘉義縣愛嘉新住民關懷協會理事長邱琴秋擔任多元文化講師，分享越南中秋文化習俗及進行中秋燈謎有獎徵答，帶領大家親手製作星星燈籠，讓參與民眾體驗不同的中秋文化饗宴，提前歡度中秋節。

邱琴秋在課程中分享越南中秋文化，中秋節對於越南人是相當重要的傳統節日，不僅有望月節、團圓節、祭祖節、燈籠節等意涵，因為有兒童提燈籠遊街的習俗，逐漸演變成以兒童為主的節日，因此更像是兒童節。

為了慶祝中秋節，越南各城市街上常見兜售各式各樣色彩鮮豔的燈籠，形成極富特色的「燈籠街」。家中長輩會為小孩準備鯉魚或星星燈籠，讓孩子們可以提著燈籠上街玩耍，欣賞舞龍舞獅表演。這天也是全家人團圓的日子，大家一起圍坐在院子裡品嘗月餅，共賞著天上明亮的月光，孩子們聆聽著阿貴飛仙的神話故事。

為了讓學員體驗越南中秋節的氣氛，邱琴秋特別準備了竹子及色彩鮮豔的玻璃紙等材料，讓大家親手製作星星燈籠。星星燈籠是最傳統的越南燈籠，以竹子製作出星星形狀骨架後，再貼上七彩的玻璃紙與彩帶，象徵著照亮前途。帶著女兒參加活動的越南籍新住民小玉表示，星星燈籠代表著自己最快樂的童年回憶，今天可以帶著女兒一起製作星星燈籠，感覺格外溫馨。

嘉義縣服務站主任黃世華表示，隨著社會的融合與變遷，中秋節已經融合了傳統和現代元素，成為一個充滿多元文化的節日。希望藉由中秋多元文化宣導活動，讓參與的新住民朋友們能瞭解各國不同的風土民情，學習尊重多元、欣賞差異的觀念與態度；另外中秋節前後是境外含肉月餅等產品，以快遞及郵包等方式違規輸入的高風險期間，為了守護臺灣畜牧產業，呼籲大家共同遵守非洲豬瘟三不政策-「不要自國外攜帶肉類製品入境」、「不要自國外網購肉類製品寄送臺灣」、「不要購買來路不明肉製品」，使用優質臺灣豬製作的月餅，不僅健康、安心，更是美味！