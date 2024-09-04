台南移民署破獲非法仲介集團　雇主重罰75萬2仲介送辦

記者林東良／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市勞工局接獲檢舉，於2024年3月間在麻豆區查獲14名非法外來人口從事採收紅蘿蔔及裝箱工作，查出身分均為失聯移工及逾期停留外僑，發現是林嫌為首的非法仲介集團，以每人每趟最高收取1000元車資，透過媒介外來人口從事非法工作以牟取暴利，經近半年擴大偵辦，揪查幕後非法雇主1人、非法仲介2人，全案依法送辦。

▲移民署破獲非法仲介集團逮14人及林姓主嫌，經近半年擴大偵辦，查出幕後非法雇主1人、非法仲介2人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市專勤隊指出，今年3月與台南市政府勞工局聯手，採圍捕戰術迅速突襲，現場共計查獲14名非法外來人口；經深入清詢發現：林嫌等人長期媒介並載送非法外來人口前往有工作需求的地點，且工作內容皆事先保密，抵達現場後才由集團成員與當日非法雇主喊價及指派工作；案經台南市專勤隊調查，該集團居間媒介非法工作及從中牟取暴利之事證明確，依違反就業服務法第45條罪嫌，將該非法仲介集團移送台灣台南地檢署偵辦，並移請地方勞政主管機關依權責裁罰，後續擴大追查有無涉及其他不法情事。

台南市專勤隊經近半年擴大追查，查出幕後非法雇主1人，業於8月底由台南市政府勞工局裁罰75萬元。查獲非法仲介2人，涉嫌就服法意圖營利移送台南地檢署偵辦中。



台南市專勤隊隊長李建雄提醒，外籍移工在台應受合法聘僱從事工作，如從事許可以外的工作，難以獲得政府保障，甚至可能淪為不肖業者或仲介苛扣的對象而求償無門；移民署未來將持續查緝非法雇主，並著重打擊非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，請民眾切勿以身試法，也歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。