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社會 社會焦點 保障人權

台南移民署破獲非法仲介集團　雇主重罰75萬2仲介送辦

記者林東良／台南報導

移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市勞工局接獲檢舉，於2024年3月間在麻豆區查獲14名非法外來人口從事採收紅蘿蔔及裝箱工作，查出身分均為失聯移工及逾期停留外僑，發現是林嫌為首的非法仲介集團，以每人每趟最高收取1000元車資，透過媒介外來人口從事非法工作以牟取暴利，經近半年擴大偵辦，揪查幕後非法雇主1人、非法仲介2人，全案依法送辦。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市勞工局破獲非法仲介集團逮14人及林姓主嫌，經近半年擴大偵辦，查出幕後非法雇主1人、非法仲介2人，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲移民署破獲非法仲介集團逮14人及林姓主嫌，經近半年擴大偵辦，查出幕後非法雇主1人、非法仲介2人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市勞工局破獲非法仲介集團逮14人及林姓主嫌，經近半年擴大偵辦，查出幕後非法雇主1人、非法仲介2人，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市專勤隊指出，今年3月與台南市政府勞工局聯手，採圍捕戰術迅速突襲，現場共計查獲14名非法外來人口；經深入清詢發現：林嫌等人長期媒介並載送非法外來人口前往有工作需求的地點，且工作內容皆事先保密，抵達現場後才由集團成員與當日非法雇主喊價及指派工作；案經台南市專勤隊調查，該集團居間媒介非法工作及從中牟取暴利之事證明確，依違反就業服務法第45條罪嫌，將該非法仲介集團移送台灣台南地檢署偵辦，並移請地方勞政主管機關依權責裁罰，後續擴大追查有無涉及其他不法情事。

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市勞工局破獲非法仲介集團逮14人及林姓主嫌，經近半年擴大偵辦，查出幕後非法雇主1人、非法仲介2人，全案依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市專勤隊經近半年擴大追查，查出幕後非法雇主1人，業於8月底由台南市政府勞工局裁罰75萬元。查獲非法仲介2人，涉嫌就服法意圖營利移送台南地檢署偵辦中。

台南市專勤隊隊長李建雄提醒，外籍移工在台應受合法聘僱從事工作，如從事許可以外的工作，難以獲得政府保障，甚至可能淪為不肖業者或仲介苛扣的對象而求償無門；移民署未來將持續查緝非法雇主，並著重打擊非法仲介集團，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，請民眾切勿以身試法，也歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。

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