移民署行動列車駛進鳳山戶政　協力精進新住民照顧服務

▲移民署高雄市第一服務站行動列車，4日在鳳山戶政事務所駐點舉辦聯合座談會 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站行動列車，今（4）日前進鳳山戶政事務所駐點，並舉辦聯合座談會，透過機關間實務案例分享及福利政策宣導，有效瞭解新住民實際現況並持續協助新住民適應在臺生活，營造友善移民環境，建立共存共榮的互動關係。

鳳山戶政事務所主任林江鴻表示，鳳山區是高雄市新住民最多的區域，鳳山戶政所為打造更友善、平等的幸福移民城市，平常除了協助民眾處理歸化國籍相關事務，更會規劃五花八門的豐富課程，全方位推動新住民輔導措施，鼓勵新住民學習新知，期盼能大幅提升新住民適應在臺生活能力，進而增加對臺灣的認同感，共創多元文化社會。

移民署高雄市第一服務站主任徐志權說，移民署行動服務列車為貼近在地新住民，每年不定期與在地戶政事務所共同舉辦座談會、合作駐點，並安排專員提供個案關懷，為保障新住民權益盡一份心力。

移民署指出，為提升新住民數位應用能力，113年「新住民數位應用培力計畫」，提供「新住民免費租借筆電或平板服務」（含無限制流量之4G行動上網），歡迎新住民朋友們參加！想瞭解活動內容，可撥打0800-030-068(免費平板借用服務專線），亦可洽詢移民署各服務站。