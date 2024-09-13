移民署攜手台南市動保處　加強防範非洲豬瘟

▲中秋前夕，移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台南市動物防疫保護處合作辦理新住民多元文化活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋前夕，移民署南區事務大隊台南市第一服務站與台南市動物防疫保護處合作辦理新住民多元文化活動，除宣導移民法規及非洲豬瘟防疫規定，動保處更出動宣傳大使「豆哥」及「凱娣」到場與新住民同歡，幫助新住民瞭解防範非洲豬瘟重要性。

「護國神犬隨時機動檢查郵包!切勿僥倖郵寄肉品來台!」動保處表示，因應中秋假期到來，為嚴防非洲豬瘟，檢疫犬除在機場執行守護邊境任務外，近期也陸續到各地郵局嗅聞郵包，呼籲外籍人士千萬不要讓親友從國外寄回含豬肉產品，否則將處以重罰，第一次查獲，將處以新台幣20萬罰鍰，第二次則重罰100萬元！

為加深新住民防疫知識，動保處帶來機場限定的大型檢疫犬玩偶進行有獎徵答，「護國神犬」玩偶可愛的模樣相當吸睛，也讓新住民熱烈舉手搶答；動保處進一步表示，隨著新住民人數日益增多，希望藉由跨機關橫向合作，一起將台灣的防疫觀念帶給新住民朋友，避免因不諳相關法令而受罰，另外，由於近年飼養寵物的新住民家庭也越來越多，提醒應善盡飼主責任，幫寵物注射晶片及預防針，最重要的是，不要隨意棄養動物，一起做個盡責的主人。

台南市第一服務站主任林志鴻呼籲新住民，防範非洲豬瘟絕非僅於特殊節慶，移民署將持續結合地方政府辦理宣導活動，運用多國文宣及外籍通譯幫助新住民深入瞭解相關規定，避免一時疏忽造成防疫破口！