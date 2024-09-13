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狂賀抽中170檔股票！股海老司機秒識破「一定是騙的」　報警逮人

▲員林警分局逮捕取錢車手。（圖／警方提供）

▲員林警分局逮捕取錢車手。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名80多歲老阿公，已遭投資股票詐騙面交3次，被騙走30萬元，結果又接到對方電話，狂賀他抽籤抽到170檔股票，需要繳交現金171萬，若不付錢，會有違約交割問題，阿公驚覺被騙，立刻打電話報警，並與警方聯手將54歲老車手逮捕。

員林警分局日前接獲一名阿公報案，稱他接獲股票投資訊息，加對方 Line 好友後，每日收到股票投資獲利消息，他便誤以為真，與對方面交3次共30萬元後，但卻未收到獲利，直到日前發現詐騙集團，又來訊息恭喜他「狂抽到170檔股票」，要他再付款171萬元。

▲員林警分局逮捕取錢車手。（圖／警方提供）

阿公也是投資股票老手，他的認知是「每個人只限抽股票一次：每個身分證字號只能抽籤一次，若重覆申請則會被取消資格」，很明顯是遇到詐騙了，立即報警，員警遂請被害人將計就計，並約定於9月10日在員林市面交。

員林派出所長江耀邦率巡佐洪宇承、警員高宗煒、邱奕傑、黃昱豪、蔡冠逸等人於約定地點埋伏，當場查獲正與被害人面交收取贓款滕姓車手，並查扣身上現金1萬9300元、工作證3張、iPhone工作手機1支等相關證物，隨後依刑法詐欺罪移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

▲員林警分局逮捕取錢車手。（圖／警方提供）

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