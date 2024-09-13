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桃園婦遇假檢警詐騙　「1動作」露餡...行員發現報警阻詐

▲桃園梁姓婦人遭假檢警詐騙到郵局解定存150萬元，警方聞訊前往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

▲桃園梁姓婦人遭假檢警詐騙到郵局解定存150萬元，警方聞訊前往勸阻。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名74歲梁姓婦人遭假檢警詐騙，對方稱其帳號遭到盜用和涉及刑案，帳戶內150萬元已遭凍結，如要保護財產及帳戶安全，必須將所有現金交給檢警保管，梁婦立即臨櫃填單，但神情慌張且邊講電話邊填寫提款單，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員聯合勸說，並舉案例說明才及時成功阻詐。

▲梁婦經員警耐心勸說，並舉案例勸說，終放棄領款。（圖／平鎮警分局提供）

▲梁婦經員警耐心勸說，並舉案例勸說，終放棄領款。（圖／平鎮警分局提供）

宋屋派出所所長鄒安晴表示，住平鎮區的梁姓婦人，日前接獲自稱郵局行員來電，聲稱其帳號遭到盜用並涉及刑案，帳戶內的資產已遭警示凍結，如要保護財產及帳戶安全，必須將所有現金交給檢警保管，如不配合，帳戶除了遭到凍結外，也將身陷囹圄。

婦人不疑有他，12日下午就拿著存摺及印鑑跑到郵局解除150萬定存，並準備將所有存款全數領出，但在臨櫃辦理時，婦人面對行員的關懷提問，隨意的敷衍應付，讓承辦的行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍是深信不疑，執意將定存150萬元全數提出，但在行員及員警的勸說之下，員警並向婦人解釋詐騙集團利用「假檢警」詐騙案例後，婦人才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住老本。

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