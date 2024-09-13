山東醫科男大生墜樓身亡　多名學生：前一刻進女宿舍被發現

▲疑似男大生的家屬。（圖／翻攝自天眼新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

山東第一醫科大學泰安校區一名20歲的男大生近日在校內，發生墜樓意外。疑似男大生的家屬在社群平台上，發布影片表示，與校方經過多次溝通，尚未有結果。不少在校生表示，男大生在墜樓前，有進入女宿舍。校方未回應，與意外原因是否有直接關聯。

據《天眼新聞》報導，有多名在校生在相關影片的留言區表示，「事發前，該名男大生潛入女生宿舍被發現了」、「警方一大早就來查人」、「我也有看警車進校了」。

▲該事件引起不少在校生討論。（圖／翻攝自天眼新聞）

還有一名住在女宿舍的學生表示，「當天晚上有人走進我們的寢室，我醒來起身後，那個人就走了，但不確定是不是這位男大生。」

也有不少人說道，男大生是因為潛入女宿舍偷窺被抓到，才有後續的行為。不過校方尚未對在校生的說法，作出公開回應。

報導指出，校方對此事回應，「不清楚，只了解到這個事情還在溝通。」女宿舍的相關人員表示，「當時監視器沒照到那個地方，所以看不到，我自己上白班，事發時沒有上班，不太清楚詳情。」當地警方則回應，無可奉告。

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