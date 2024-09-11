台中男鴛鴦戲水墜亡！客廳凌亂+女友情緒亢奮　疑吸毒檢抽血驗尿

記者許權毅、劉人豪／台中報導

台中市北屯區25歲陳男昨（10日）到女友家中「戲水」，結果全裸的陳男疑似滑倒，自10樓墜下離奇死亡。據了解，陳男高處墜落致創傷性休克，無他殺可能性，家屬對此也無意見。因客廳相當凌亂看得出2人玩很瘋，加上女友下樓時情緒亢奮，檢方懷疑是否吸毒，要求對陳男驗血、女友驗尿，已由法醫抽取檢體送驗。

據查，10日9時許，陳男到北屯區九龍街一處社區，要找黃姓女友一起玩水，陳男全身赤裸，疑似要走到陽台附近看風景，結果因地板濕滑，不慎摔倒，結果整個人朝陽台外墜落，整個人面朝上重摔，當場頭部流出大量鮮血，嚇壞不少人。

▲陳男全裸自10樓墜下，嚇壞附近民眾。（圖／民眾提供）

事發經過太過離奇，警方帶回陳男女友黃女製作筆錄，她稱該屋是自己跟家人承租，當天上午男友來找自己「戲水」，沒想到發生意外。警方進入該屋，發現陽台確實有積水。

鑑識人員下午1時許前往陳男墜落地點測量，包含大樓與墜落點之間的距離，要釐清確切過程。昨傍晚由檢警對死者進行相驗，陳男高處墜落致創傷性休克，全案無外力介入，並無他殺可能性，家屬對此也無意見。

據了解，男子精神狀況不佳，客廳相當凌亂，玩得很瘋，加上女子下樓描述時還很亢奮，所以檢方懷疑是否吸毒，要求驗血驗尿，已由法醫抽取檢體送驗。

▲鑑識小組到現場測量。（圖／記者許權毅攝）