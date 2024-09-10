獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區九龍街一棟社區，今日上午9時許傳出墜樓意外。原本以為是男子情緒不佳輕生，案情卻大反轉，原來是25歲陳男來台中找女友，2人在家中「玩水」，全裸的陳男疑似想外出查看社區外風景，結果陽台濕滑，他不慎滑倒，直接面朝上從10樓墜落，當場砸中機車，搶救無效死亡。

▲陳男今日到女友家，結果失足滑倒，從10樓陽台墜落死亡。（圖／民眾提供）



附近監視器拍下，陳男墜落地點附近有一間早餐店，當時有民眾在裡頭用餐，還有民眾推著嬰兒車在該處來回散步。約9時45分左右，男子突然從上方墜樓，嚇得民眾趕緊走避，陳男重摔地面後，物品被砸得四散，還有一只塑膠籃嚴重扭曲。

▲▼依照該棟大樓外觀推算，陳男是從10樓陽台墜下（紅圈處）。（圖／記者許權毅攝）



附近民眾說，早上真的受到嚴重驚嚇，有在附近上班的女子目擊整個過程，嚇到失魂，還趕緊去收驚、看精神科，現在仍能看得出雙眼無神，飽受驚嚇。

據了解，陳男今日來女友家找人，該租屋處是其女友與家人同住，室內有3房2廳。2人疑似是趁著家人不在家，在屋內戲水，警方在現場並無發現外傳的「泡泡」，但發現陽台有大面積積水，懷疑2人是在屋內玩水。

▲▼現場有機車被陳男砸中，還有一只塑膠籃，外觀扭曲。（圖／記者許權毅攝）



陳男女友被警方帶回製作筆錄，她供稱2人確實在屋內戲水，男友說想去外面看看，結果疑似失足，摔落社區1樓人行道。全案今日已經報驗，預計檢方會同法醫進行刑事相驗，確認死因。