河南女求安慰「要抱抱睡」　被男友拒絕後墜亡！家屬提告男方索賠

▲河南女醉酒情緒低落，求安慰「要抱抱睡」被男友拒絕後墜亡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

河南一熊姓女子2021年12月20日清晨，在位於上海靜安區的租房裡，墜樓死亡。據悉，當時她醉酒情緒低落，求安慰「要抱抱睡」被男友拒絕後墜亡。父母等親屬將她同居的卞姓男友起訴到法院，索賠170餘萬元（人民幣，下同）。近日，法院一審判決，男友賠償熊女家屬17.5萬餘元（約新台幣79.04萬元）。

據《瀟湘晨報》報導，日前，上海市靜安區人民法院公開了該案的一審民事判決書。法院審理認為，根據被告在公安機關的詢問筆錄顯示，熊女於事發當日回到家後，卞男發現她喝過酒，且「有點站不穩」。

回家後，熊女向卞男抱怨當天KTV的客人點了很多酒，讓她喝，還稱她不喝就不給小費，讓她心情很不好。卞男自稱因為非常困，又抱怨熊女回家太晚，就說了句「快點睡吧，別再BB了」。

之後，熊女向卞男抱怨，稱卞男嫌棄她，不關心她，對她不好，但卞男僅是讓熊女快點睡。之後，熊女躺在床上向卞男「要抱抱睡」，卞男予以拒絕，兩人因此發生了鬥嘴。熊女想將卞男的頭搭在她的肩膀上，卞男躲開了並轉過身躺著背對熊女，並堅持不抱。

法院認為，在該份筆錄中，被告卞男自稱在他半睡半醒的狀態下，感覺到了熊女起身，然後聽到了拉窗簾和開窗的聲音，約半分鐘後，卞男聽到了慘叫和墜地聲。

根據卞男向公安機關所作的陳述，熊女當日回家時處於醉酒狀態，且因為工作原因情緒低落。在熊女向卞男尋求安慰時，遭到被告拒絕。因此，熊女當時處於醉酒及情緒不穩定的狀態。

法院認為，鑑於被告卞男與熊女之間是情侶這一親密關係，以及當時房內的私密空間僅有卞男和熊女兩人的客觀情況，卞男應給予熊女必要的照看並負有注意義務，如情緒上的安撫、照顧熊女入睡等。但卞男非但未給予熊女照顧，而且躲開熊女並轉身背對熊女，致使其即使感覺到了熊女起身，聽到了拉窗簾和開窗的聲音，也未能及時看見並採取措施阻止悲劇發生。

因此，法院認定卞男存在疏於對熊女照看的過錯，且卞男疏於照看的不作為與熊女死亡後果之間存在因果關係。卞男應當承擔未盡到相應照看義務的侵權賠償責任。法院酌情認定卞男承擔10%的賠償責任。

一審判決卞男賠償熊女家屬17.5萬餘元。

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