裸男鴛鴦戲水墜10樓亡　高大成：若陽台高於130cm滑倒不太可能

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區九龍街昨日傳出離奇死亡案，一名25歲陳男全裸自10樓墜落亡，死者女友稱2人是在屋內戲水。據了解，該屋內凌亂，陳男女友下樓描述時情緒亢奮，檢方懷疑是否吸毒，要求驗血驗尿，已由法醫抽取檢體送驗。知名法醫高大成說，若是有吸毒者做出此舉，還算能理解，追查方向還有墜落位置、陽台高度、墜落時有無意識等3項重點。

▲台中市10日發生一起離奇案件，25歲陳男全裸從10樓墜下，疑似是在陽台戲水滑倒墜樓。（圖／記者許權毅攝）



10日9時許，陳男到北屯區一處社區找黃姓女友一起玩水，陳男全身赤裸，疑似要走到陽台附近看風景，結果因地板濕滑摔倒，結果整個人面朝上從陽台墜樓死亡。陳男墜落時面朝上、與大樓呈現垂直，倒臥位置距離大樓牆面約3公尺左右。

▲陳男從10樓墜下，嚇壞附近民眾。（圖／記者許權毅攝）



高大成說，若是依照媒體報導所述，屋內有雜亂情況，很有可能是2人在裡頭玩很久，最好還是得抽血驗尿，追查是否有施用毒品、吃安眠藥，都很可能造成意外。若有吸毒，甚至有可能2人自己都不知道為何發生墜落。

高大成解釋，現在要追查的重點，其一，是陽台的高度是否有達到130公分？若有，卻說死者是滑倒，比較不讓人相信，且還需要刻意攀爬。若無高於130公分，案件是意外的可能性就提高。

▲陳男倒臥位置跟大樓呈現垂直，約離牆面3公尺左右。（圖／記者許權毅攝）



其二，死者倒臥的方向是與大樓呈現水平或垂直？一般而言，輕生者墜下都會跟大樓呈現垂直，且位置會在距離大樓牆面3.5公尺處；他殺者，墜落方向都會跟大樓呈現水平，且距離大樓牆面超過3.5公尺；意外墜落者，呈現水平或垂直都有可能，但位置大多會緊貼大樓，在2公尺以內。但死者是從10樓墜下，身體會彈起，推估上容易有誤差。

高大成接著說，還有一點也相當重要，就是死者墜落時有無意識？通常有意識墜樓者，都會用手腳去支撐，導致手腳骨折、臀部受傷；無意識墜樓者，通常都是頭胸部、脊椎受傷。此外，也需要查看骨折處有沒有出血，若無，就得小心是死後才墜樓，他殺可能性就高了。

該案死者全身並無穿著衣服，全裸墜下。高大成透露，若是依照死者女友所說，2人是在戲水，那麼全裸還可以理解。但一般來說，若死者是輕生墜樓，很少聽說會全裸墜下，基本上還會穿著新衣、新鞋，或是至少穿戴整齊。