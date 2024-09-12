女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！邱毅嗆「自取其辱」：坊間早有傳言

▲《三立新聞》女記者馬郁雯因揭露柯文哲案的神祕帳冊，被前藍委蔡正元暗指靠陪睡經營媒體路線。（圖／翻攝IG）

記者閔文昱／綜合報導

前台北市長柯文哲捲入京華城案遭收押，《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露柯文哲的神祕帳冊，被前藍委蔡正元、《中天新聞》節目主持人盧秀芳暗指靠陪睡經營媒體路線，讓她憤而提告。不過，前立委邱毅認為，馬郁雯提告恐自取其辱，因為蔡正元的懷疑也是一般人的懷疑，「這件事跟『性騷擾』有何關係？」

邱毅12日在臉書發文指出，蔡正元的懷疑不無道理，因為檢方對偵查中查扣的證據洩密是很嚴重的「洩密罪」，不但檢察官的職位不保、退休金沒了，還得坐牢負起刑事責任，檢方人員敢洩密給記者，還被記者經營了7年讓記者大剌剌公諸於世，雙方篤定有很密切的合作關係，於是蔡正元才在評論中冒出了坊間盛傳的「陪睡說」。

▲前立委蔡正元。（圖／記者林敬旻攝）

「蔡正元的懷疑也是一般人的懷疑」，邱毅直言，坊間早有傳言，過去也有前例，女記者頂多告蔡正元妨害名譽誹謗罪，硬扯性騷擾難道又是為了「做新聞」？他也話鋒一轉透露，蔡正元的太太是有名的大美女，一般的庸脂俗粉根本看不上眼，「這種胡告亂告，不僅自取其辱，還可能惹上誣告罪，連累了那位被經營了7年，卻因洩密而得丟宮坐牢的檢方人員。」

回顧事件，馬郁雯先前爆出柯文哲被查扣的USB中有「小沈1500沈慶京」的記錄，堅信此記錄代表柯文哲收了沈慶京的1500萬，同時她還強調消息來源是檢察官，並對此消息源頭有200%的信心，因為她已經與這位檢察官保持聯繫7年，相當可靠。

對於馬郁雯的說法，蔡正元則質疑，檢察官對偵查中的證據洩密是重大犯罪，可能導致檢察官失去職位，退休金被取消，甚至可能面臨坐牢的刑事責任，然而檢察官竟然敢將消息洩漏給記者，且被記者「經營」了7年，「我說句不客氣話有沒有陪睡覺！（暗指該記者靠陪睡經營媒體路線）」。對此，馬郁雯11日已正式提告。