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美女記者遭諷陪睡喊告！他力挺「榮譽勳章」　蔡正元再揭5疑點

記者黃翊婷／綜合報導

《三立新聞》女記者馬郁雯因揭露柯文哲案的神祕帳冊，被前藍委蔡正元暗指靠陪睡經營媒體路線。資深媒體人羅友志發聲力挺馬郁雯，強調他無意討論事情真偽，但這就是記者的功力，「記者經營路線，是天經地義，是榮譽的勳章」；對此，蔡正元也公開發布5點質疑回應此事，包含檢調人員洩露消息給馬、馬經營的檢調關係是什麼樣的關係等等，呼籲有關單位全面徹查。

▲▼ 馬郁雯 。（圖／翻攝自FACEBOOK／馬郁雯 Wendy）

▲馬郁雯將對蔡正元提告。（圖／翻攝自臉書／馬郁雯 Wendy）

蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》中提到，法務部長要去調集調查局、廉政署跟檢察署，要把這兩個單位徹底查個乾淨，「誰跟記者……記者說：我已經經營了7年！一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話有沒有陪睡覺！」暗指《三立新聞》記者馬郁雯靠陪睡、金流經營媒體線路。馬郁雯則在10日發出聲明嚴詞駁斥，並決定提告。

資深媒體人羅友志也在臉書發文表示，他無意討論事情真偽，但這就是記者的功力，「對『洩密』這個大帽子來說，確實存在灰色地帶，可受公評。但是，我們記者有新聞採訪權保障、新聞自由的徽章，一般而言，要找『洩密』這個麻煩，通常都是白費功夫」。

羅友志提到，當記者辦了大案，同業也會好奇詢問訊息來源，「不高興可以告發、檢舉。可是記者經營路線，是天經地義，是榮譽的勳章！這部分跟你心目中阿北（柯文哲）的清白一樣，不容扭曲！而且，現在能經營路線的記者，鳳毛麟角，你可以討厭她的新聞，但是不能扼殺她對工作的努力。」

▲▼國民黨副秘書長蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡正元提出5點質疑。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，蔡正元10日深夜透過臉書發文公開提出5點質疑回應，他表示，這位公布柯文哲案偵查不公開消息的人說消息來源是檢調人員，還說已經「經營」這個檢調關係7年以上，而且對這個透露偵查不公開的消息的檢調人員有著200％的信任，「這是第一次有人公開確認，是檢調人員洩露偵查不公開的消息，這是非常嚴重的事，前檢察總長黃世銘因違反偵查不公開原則依洩密罪判處徒刑，檢調人員洩露消息給她，犯罪事實非常嚴重，一定要全面徹查。」

其次，蔡正元認為，檢調人員知法犯法，且願意以身試法，提供偵查不公開的消息給記者，「法務部長和檢察總長，豈可視若無睹？」第三，記者經營的檢調關係是什麼樣的關係，這位檢調人員願意為她犯罪，違反偵查不公開而提供消息，這個關係顯然非比尋常。

蔡正元接著說道，第四，應該徹查這種會腐蝕檢調系統的關係，「好到可以有200％的信任關係，要查清楚有沒有金錢來往的金流？有沒有像丁允恭案件的陪睡關係？」最後，他認為，這個案件不應該由台北地檢署自行偵辦，應該由法務部長負責徹查到底，確保檢調人員會100％遵守偵查不公開的法律原則，不讓司法信譽蕩然無存。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。

答覆羅友志兄： 我講的很嚴謹也很清楚： 這位公佈柯文哲案偵查不公開 消息的人： 1、她說消息來源是檢調人員 2、她說已經「經營」這個檢調關係七年以上 3、她對這個透露偵查不公開的消息的檢調人員有著200%的信任 我公開質疑的焦點...

蔡正元發佈於 2024年9月10日 星期二
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