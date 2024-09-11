京華城20％容積獎勵哪來的？蔡正元曝爭點：明顯圖利政府

▲柯文哲因為捲入京華城爭議案，目前被羈押禁見。（資料照／記者湯興漢攝）



記者柯振中／綜合報導

近日京華城案爭議不斷，民眾黨主席柯文哲目前正在被收押禁見。對此，前立委蔡正元在臉書上解釋112％獎勵容積的來源，並且直言這項投資案「明白圖利政府」。

蔡正元在臉書上分享京華城案的爭論問題，第一個是原先討論的840％容積率，並不在檢方的指控範圍內，「也就是從672％再增加至840％，屬於京華城要多花錢，購買『移轉容積率』168％的部分」，840％違法的說法，是有心人士故意放話的錯誤說法。

至於第二個問題，是台北地檢認定，112％的獎勵容積（從560％增至672％）不符合「都市更新條例」，屬於違法容積。不過，蔡正元說，京華城並非申請都市更新，與「都市更新條例」無關，又如何扯上符不符合條例的問題，「這不是刻意羅織罪狀嗎？」

蔡正元說，京華城所申請的獎勵容積，是根據「都市計畫法」第39條授權，由台北市及各縣市自訂施行細則、規範容積率。因此，無論是台北市還是各個縣市，都有權自訂各種容積率包括法定容積、獎勵容積和移轉容積，這種申請案各縣市很常見，並非京華城獨有的特例。

▲柯文哲因為捲入京華城爭議案，目前被羈押禁見。（資料照／記者湯興漢攝）



蔡正元提到，台北市自訂的「都市計畫施行自治條例」中，第25條規定台北市政府得擬定細部計畫規定容積率，京華城是根據「都市計畫法」第24條規定的「地主得自擬細部計劃申請容積」。至於台北市政府給京華城的20％容積獎勵，包括4％要求設計頂級綠建築、8％要求設計頂級智慧建築，以及8％要求負責建造鄰近街廓通道，包括興建公園、人行陸橋，這三項要求都使京華城多花大錢，並非無代價獎勵。

此外，蔡正元還說，京華城的獎勵容積公開展覽時，並無人提出反對意見，附近的居民不但沒抗議，還高度期待京華城能夠改善相對落後的居住環境。

蔡正元指出，京華城申請獎勵容積，不但要投入更多建造經費，且台北市政府、鄰近居民毫無損失，這項巨額投資案不只居民獲利，台北市政府、中央政府還能增加很多稅收，「這種沒有人受損，而明白圖利政府的投資案，還要筘柯文哲圖利罪責，這不就是政治追殺嗎？」

任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。