蔡正元控記者「陪睡換獨家」　她驚：那以前「正毅兄弟」每天爆料是？

▲前國民黨立委蔡正元。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長柯文哲捲入京華城案遭收押，《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露柯文哲的神祕帳冊，被前藍委蔡正元、《中天新聞》節目主持人盧秀芳暗指靠陪睡經營媒體路線。對此，前綠委賴品妤今（12日）直言，按照蔡正元邏輯，他認為很多獨家爆料的記者是陪睡來的，「那仔細一想，他以前跟邱毅組成正毅兄弟每天開記者會爆料是？我就嚇醒了。」

蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，法務部長要去調集調查局、廉政署跟檢察署，要把這兩個單位徹底查個乾淨！「誰跟記者...記者說：我已經經營了七年！一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話有沒有陪睡覺！」而中天已悄悄將該直播影片下架並重新剪輯上傳。

對該言論，馬郁雯昨已正式提告。表態將協助提告的媒體人李正皓也表示，會加告蔡正元言語性騷擾，這條也百分之百成立，並向台北市政府勞動局提出「工作場所性騷擾事件」申訴，請台北市勞動局介入調查中天盧秀芳辣晚報節目製作過程中是否有違背性平相關法令，包含主持人未制止來賓不當言論、製作團隊於影片製作時標題出現「陪睡」等內容。

對於蔡正元離譜言論，前立委賴品妤則表示，如果依照蔡正元的邏輯，他認為很多獨家爆料的記者是陪睡來的，「那仔細一想，他以前跟邱毅組成正毅兄弟每天開記者會爆料是？我就嚇醒了」。