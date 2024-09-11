美女記者被諷「陪睡」換獨家！308字譴責　今將提告蔡正元

▲三立記者馬郁雯。（圖／翻攝IG）

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長柯文哲捲入京華城案遭收押，《三立新聞》女記者馬郁雯近日因揭露柯文哲的神祕帳冊，被前藍委蔡正元、《中天新聞》節目主持人盧秀芳暗指靠陪睡經營媒體路線。對此，馬郁雯今日（11日）將正式提告，她透過臉書發出一篇308字的聲明，譴責蔡正元、盧秀芳的行為是造謠，具有性別歧視的高度惡意。

▲馬郁雯遭蔡正元暗指陪睡，今日將正式提告。（圖／翻攝自Facebook／馬郁雯 Wendy）

蔡正元9日在《盧秀芳辣晚報》中提到，法務部長要去調集調查局、廉政署跟檢察署，要把這兩個單位徹底查個乾淨，「誰跟記者……記者說：我已經經營了7年！一定有金流，我跟你擔保！我說句不客氣話有沒有陪睡覺！」暗指該名《三立新聞》記者靠陪睡、金流經營媒體線路。

▲蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

對此，受到質疑的記者馬郁雯10日透過臉書發出一篇308字的聲明，強調追尋真相是媒體的天職，媒體對於司法案件報導，並不在偵查不公開規範範圍，柯文哲涉入京華城與假帳一案，屬於社會高度矚目之公共事件，關於USB帳目疑雲，同樣有多家媒體在第一時間關注報導，卻有特定政治人物與名嘴以汙衊字眼，踐踏扭曲記者的採訪工作，「是造謠，並具有性別歧視的高度惡意」，三立新聞除了嚴厲譴責，也支持記者以法律行動捍衛自身權益。

▲馬郁雯聲明全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／馬郁雯 Wendy）

媒體人李正皓10日也痛批，節目主持人盧秀芳也是女性新聞從業人員，聽到蔡正元的說法不僅沒制止還附和，「如果有人用陪睡來質疑妳經營線路的方法，妳的感受如何？」

李正皓表示，他已經跟馬郁雯討論過了，「我不會搞什麼限期3天下架這種事，拜託你中天千萬不要下架，我的律師借馬郁雯用，明天（指11日）正式提告：中天、盧秀芳辣晚報製作團隊、蔡正元、盧秀芳，一個都跑不掉。」

▼李正皓力挺馬郁雯提告。（圖／翻攝自IG／馬郁雯）

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