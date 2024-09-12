GG太大價格翻倍！泰理髮師「看尺寸收費」爆紅　獨特價目表曝

▲泰國一家理髮廳的價目表顯示他們將根據顧客的「陰莖大小」來收費而在網上走紅。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者葉睿涵／編譯

泰國大城府40歲的理髮師阿皮拉克（Apirak Klinbuppha）因為制訂了別開生面的價目表，根據顧客陰莖大小而非髮型長度收費，而在網上引發討論並迅速走紅，他的理髮店也因此吸引了大量關注。

據泰媒The Thaiger報導，從網上流出的畫面可見，阿皮拉克的價目表上寫著，擁有小陰莖的顧客將被收費40泰銖（約新台幣38元）、中陰莖60泰銖（約新台幣57元）、大陰莖80泰銖（約新台幣76元），至於那些自稱擁有「魔鬼級」陰莖的顧客則將被收費100泰銖（約新台幣95元）。

這張獨特的價目表曝光後，在網上迅速走紅，也讓這家才剛開3個月的理髮店吸引大量網友注意，並引發熱烈討論。然而，阿皮拉克解釋，他的收費其實是根據顧客的年齡和髮型需求而定，定價範圍從40泰銖到100泰銖不等，「我會根據顧客是學生或成年人收取不同的費用，而且複雜的髮型收費也會比較高。」

阿皮拉克笑稱，根據陰莖大小收費只是一個幽默的噱頭，「幽默的收費標準反映了我的個性和對生活的熱情，也為我迅速建立起口碑。」儘管阿皮拉克沒有為理髮店做過任何廣告，但目前這家理髮店已廣為人知。此外，阿皮拉克還為老人、殘障人士，以及幼兒提供免費服務，並自信地保證每個客人都對他的技術感到滿意。