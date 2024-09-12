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大馬女晨跑遭水獺圍攻！尖牙刺穿緊身褲撕咬　頭破滿身血癱坐路邊

▲▼馬來西亞一名女子在晨跑時遭水獺圍攻，導致她全身是血。（組圖／翻攝自Facebook）

▲馬來西亞一名女子在晨跑時遭水獺圍攻，導致她全身是血。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞11日發生了一起恐怖事件，一名女子在公園晨跑時，突遭多隻水獺攻擊，導致頭部、身體和四肢多處受重傷，鮮血直流。這名女子隨後被迅速送往附近醫院治療。

綜合外媒報導，11日清晨6時30分，一名中年女子來到沙巴首要公園（Perdana Park）跑步，不料路上卻遭8隻飢餓的水獺包圍攻擊。水獺鋒利的牙齒刺穿了女子的緊身褲，導致女子的頭部被敲破，四肢和身軀都佈滿傷口，渾身是血。

現場其他跑者聽到女子的呼救後，立即前來幫忙並嘗試驅趕水獺。然而，在驅逐過程中，至少有2名好心的民眾也受到了水獺的攻擊，造成輕微受傷。沙巴野生動物局隨後接獲投報，派遣團隊到現場調查。

據當事人描述，事發當時，她看到排水溝裡有東西冒出來，但她以為那是隻貓便不以為意，不料這隻動物卻突然跳出來咬她，接著身旁還出現多隻水獺一起展開攻擊，「我拼命抵抗了大約5分鐘，卻還是完全站不起身。」

當局指出，這是他們第一次接到有水獺襲擊人類的通報，因為過去這些水獺進入公園後，只會在池塘附近覓食，因此當局暫時還不清楚水獺突然轉變行為、攻擊人類的原因，但懷疑可能是公園遊客餵食水獺才增加了其攻擊性。

目前，當局已組成一支野生動物小組進入公園監視水獺，以了解這群水獺的來歷及其棲息地，並確保類似事件不再發生。水獺通常不會對人類具有攻擊性，但一旦牠們感受到威脅或領地被入侵時就會展開攻擊，因此當局也提醒民眾，為了安全起見應與水獺保持距離。

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