泰國近30年最嚴重洪水致4死　救生艇難入災區！居民斷糧爬屋頂求救

▲泰國遭遇30年來最嚴重洪水，當地居民涉水逃命。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

受颱風「摩羯」影響，泰國近日遭遇30年來最嚴重的洪災，北部清邁和清萊更因為連日出現強降雨，引發洪水和土石流，並在清邁和清萊各造成2起死亡事件，另有多人受傷。目前，泰國當局已發布暴雨和山洪預警，呼籲全國做好防災準備，而這場洪水也影響了邊境貿易，進一步加劇當地居民的困境。

綜合外媒報導，清邁和清萊是這次洪災的重災區。如今，清邁美塞已有近千戶居民受災。持續的暴雨造成低窪地區水位上升了2、3公尺，不少居民被迫逃至屋頂避難，等待救援。當地爆發的土石流也造成了2人死亡、4人失蹤，其中包括一名5個月大女嬰，以及一名4歲男童。與此同時，靠近緬甸邊境的清萊也有2人因為洪水和土石流死亡。

泰國政府已緊急下令救援人員24小時待命，救援隊也在淹水的道路上安裝繩索，以協助撤離受困居民，但仍有部分地區的救援工作困難重重。據路透社報導，清萊負責人基丹（Narongpol Kid-an）表示，由於道路被阻斷，救生橡皮艇難以抵達部分被洪水淹沒的地區，但當地仍有數百人受困，並正等待救援。

基丹指出，「我們只能使用直升機來疏散受困居民，並為他們運送水和食物。」一名災民則透露，由於不斷升高的水位淹沒了建築較低的樓層，因此他們一行3人現正躲在某建築的2樓，「我們從昨天早上開始就沒有吃過任何東西了，但雨還在下，水也越淹越多，我只能祈禱有人可以來救救我們。」

泰國防災減災部報告稱，當局目前正在災區積極進行救援與重建工作，但隨著西南季風增強，未來幾日對降雨量預計仍將進一步上升。泰國國家水資源辦公室11日向包括曼谷在內的48府發出預警，警告相關地區將在13至18日出現暴雨和山洪，提醒民眾務必做好應對措施。

報導稱，這場洪災也影響了泰國與緬甸的邊境貿易。美塞與緬甸Tachileik之間的邊境檢查站因洪水被迫關閉，禁止貨車通行，僅允許2國公民通行。洪水夾帶大量垃圾和樹枝沖入Sai河，導致泰緬第一友誼橋被堵塞，2國官員也迅速派遣人員清理，以免引發新一波災害。