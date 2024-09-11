地震次數增加！菲律賓坎拉翁火山「噴發二氧化硫」　數百居民急撤

▲菲律賓坎拉翁火山地震次數異常增加、排放有毒氣體，研判可能即將噴發。（圖／翻攝自菲律賓火山地震研究所臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

位於菲律賓內格羅斯島中北部的一座活火山「坎拉翁火山」（Kanlaon），由於最近異常地震活動次數明顯增加，光是24小時內就記錄337次地震，加上火山噴發過量的二氧化硫等危險氣體，因此當局決定撤離火山口半徑4公里範圍內的300多名居民。

根據《菲律賓通訊社》，菲律賓火山地震研究所透過報告指出，坎拉翁火山從11日凌晨以來，光是24個小時內就已記錄337次火山地震，且該座火山已經排放9985噸二氧化硫，並發現1000公尺高的蒸汽羽流向東南方飄移，且觀察到地面變形，因此懷疑該座火山可能將於近期內爆發，山腳下約300多名居民被迫逃離家園。

當地政府官員向《法新社》透露，「附近村莊的居民一直申訴聞到硫磺的強烈氣味。」

坎拉翁市準資訊官馬希坎波（Edna Lhou Masicampo）表示，截至11日上午，已有92個家庭、共301人撤離至避難中心，其中一些人則選擇前往親戚家避難，而當地政府從10日下午開始強制執行疏散以後，已經提供食品包、廚房用品、衛生用品、睡眠用品、家庭用品、水和口罩。

當局提醒民眾，坎拉翁火山可能即將發生的危險，包括突發性的蒸氣噴發、潛水蒸氣噴發等。