「愛的書庫」20年累計7千萬人次借閱　草屯共讀館估明年底完工

▲「愛的書庫」共讀館11日上樑，南投縣政府期許打造兒少及社區閱讀中心。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

財團法人台灣閱讀文化基金會「愛的書庫共讀館」歷經多年籌劃興建，11日正式上樑，將成為草屯鎮社區閱讀中心；基金會董事長廖祿立說，「愛的書庫共讀館」延伸了全台各地「愛的書庫」的功能，將共同閱讀的理念從校園擴展至整個社區，落成後將是全家人共同閱讀的重要場所，也進一步推動全民閱讀的風氣。

上樑典禮於昨天舉行，由廖祿立主持，南投縣社會及勞動處處長林志忠、教育處副處長吳美玲代表出席致意，立委馬文君、游顥、羅美玲、縣議員林友友、蔡銘軒、草屯鎮長簡景賢、前考試院院長黃榮村、前教育部長曾志朗等逾120位來賓到場觀禮。

廖祿立表示，該基金會2005年在南投草屯虎山國小設立第一座「愛的書庫」，迄今20年來已在全台各鄉鎮設置373座「愛的書庫」及42座「數位愛的書庫」，結合實體與虛擬資源，老師可免費租借書箱，並透過新竹物流協運送至借閱學校，內有30本同樣的書可發給學生一起閱讀，至今達7000萬人次借閱量；基金會這次再度集結民間愛心資源，在草屯興建「愛的書庫共讀館」，持續推動閱讀文化，盼將共讀的理念從校園、親子延伸至社區、企業及社團，成為全台灣推動閱讀文化，培訓讀書會領讀人，推動讀書會成為學習型城市，終身學習型社會的重要據點及平台。

縣府指出，「愛的書庫共讀館」預定於2025年底正式落成啟用，總面積約500坪，興建總經費約1.7億元，由大雋聯合建築師事務所及打里摺建築藝術團隊承製，設計造型如同一本本翻開的書籍，象徵著無限的知識與智慧，分為地下一層及地上三層：地下層設有停車場，一樓為兒童及少年福利服務中心、親子與祖孫共讀區以及兒童閱讀區、多功能展示區、階梯展演區、咖啡點心區；二樓則設有多功能視聽教室，兒童及少年福利服務中心，及由台師大與耶魯大學共同設立的大腦發展與學習研究室，研究閱讀與大腦的連結影響，三樓則為備用書書庫與行政辦公區、會議區。

林志忠表示，閱讀可奠定競爭軟實力，並有助人際和諧，促進親子關係或祖孫關係，也能增加親友、同事情感交流，「愛的書庫共讀館」不僅助益台灣閱讀風氣普及興盛，也期許未來能朝兒少機構方式立案，該會興辦事業計畫已送交縣府審查，該處將依法審定，合法啟用後也能造福兒少及喜愛閱讀的民眾、成為重要的兒少基地。