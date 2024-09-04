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彭啟明視察草屯垃圾山　喊話鄉親：別只要台積電不要焚化廠

▲環境部長彭啟明視察草屯堆置垃圾山移除成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲環境部長彭啟明視察草屯堆置垃圾山移除成果。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府積極因應垃圾堆置嚴重的問題，今年3月已將最高5層樓、重達9萬公噸的「草屯垃圾山」全數移除或打包，並覓地籌建具焚化設備的再生能源中心；環境部長彭啟明3日赴南投視察時表示，希望2年內能把全縣垃圾山全部解決，也喊話鄉親別把再生能源中心當成嫌惡設施，並支持縣府尋求突破的企圖與作為。

彭啟明昨天偕環境管理署長顏旭明等一行，到草屯垃圾掩埋場視察堆置垃圾移除成果，也是上任後第一次到南投，許淑華率縣府環保局長李易書全程陪同；彭啟明除聽取簡報，也實地勘察每天可分類、風選、磁選、打包處理200噸垃圾的移除作業現場，特別肯定草屯垃圾山移除的同時，還能在今年達成1萬噸廢塑膠為主的「垃圾燃料化」成果。

▲環境部長彭啟明視察草屯堆置垃圾山移除成果。（圖／南投縣政府提供）

▲環境部長彭啟明視察草屯堆置垃圾山移除成果。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，在全縣垃圾問題最困難之時，草屯吸收堆置非常多其它鄉鎮的垃圾，展現全縣不分鄉鎮市、團結面對垃圾處理危機的精神；如今草屯垃圾山在環境部支持及縣府和鎮公所協力推動下，已全部移除或打包完成，她也爭取環境部持續支持打包垃圾外運焚化，早日有效移除目前仍堆置在其它鄉鎮的垃圾。

許淑華向彭啟明強調，縣府有決心設置自有垃圾處理焚化設備，以徹底解決全縣裸露堆置或打包暫置的20幾萬噸垃圾，本月就會把積極規劃的再生能源中心向縣議會報告，希望在再生能源中心焚化設備的先期規劃或實質興設的經費上，中央都能大力補助；草屯鎮長簡景賢也當面爭取彭啟明支持，把即將拆除的舊焚化廠基地改造成全縣模範的資源回收中心園區。

▲環境部長彭啟明視察草屯堆置垃圾山移除成果。（圖／南投縣政府提供）

彭啟明表示，看到許縣長移除草屯垃圾山的成果，希望在2年內能把縣內像草屯一樣的垃圾山全部解決，尤其期待大家不要再把再生能源中心當成嫌惡設施，因為現代化的垃圾焚化廠是非常環保也沒有臭味，縣府積極在垃圾處理上尋求突破的企圖與作為，「我們必須要正面的態度來看待，我們環境部一定會當許縣長最強力的後盾」。

彭啟明正面回應表示，他上任之初全台有多達53座垃圾山，上任百日已減少到48座，希望能在2年內全部處理完；而再生能源中心是垃圾處理必備的設施，「我們不能只要台積電，卻不要一個焚化廠」，尤其全世界面對氣候變遷的挑戰，廢棄物處理是最重要的一環，且現代新型的再生能源中心，焚化效率好又乾淨、不會製造污染，需要縣民多多支持，他承諾環境部一定會做許淑華的後盾、盡力予以協助。

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