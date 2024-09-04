日月潭區善心企業志工動員　中秋前夕帶獨居長輩玩遊戲拚公益

▲南投縣政府推動企業志工服務計畫，於中秋節前夕關懷社區獨居長輩。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府配合衛生福利部「113年推動高齡暨企業志工補助計畫」，委託魚池鄉魚池尖社區發展協會辦理「南投縣113年度推動企業志工服務計畫」，並由日月潭經典大飯店與18度C巧克力工房、九族文化村及翔禾大飯店等業者組成聯合企業志工隊，在中秋節前夕進行社區獨居長輩的社會關懷活動。

活動於3日登場，邀請魚池尖社區、埔里鎮慈恩、東門社區獨居長輩及志工共70人參加，由企業志工隊先進行暖身帶動、闖關說明後，再由社區志工帶領獨居長輩進行互動遊戲：包括「18度C甜蜜蜜體驗」、「九族文化村揪阿公阿嬤來Happy」、「翔禾大飯店記憶翻翻樂」及「經典大飯店童玩體驗部落」等，並藉由志願服務法規相關宣導，希望能啟發長者走出家園、走入社區成為志願服務者；南投縣社會及勞動處科長呂建蒼、縣府駐區主任賴聰耀、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉民代表會副主席王若嵐、縣議員王秋淑助理、經典大飯店陳明賢執行長等人也出席，對企業公益活動表達支持。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，112年即辦理2場次企業志工共識營，與在地企業18度C巧克力工房、九族文化村、經典大飯店、翔禾大飯店及喝喝茶等業者進行交流，討論志願服務方向，並於今年成立第3隊「九族文化村」企業志工隊，希望透過本次中秋節社會關懷活動，鼓勵企業召募員工成立社會福利類企業志工隊，透過與地方社區交流、節慶送暖、關懷慰問老人、兒少及其他弱勢團體，落實敦親睦鄰的企業社會責任」、提升公司優質形象，營造友善志願服務環境。

縣府說明，企業志工隊僅需召募員工10人以上（含眷屬）即可成立，完成法定基礎及特殊訓練課程後向主管機關申請取得志願服務紀錄冊，即可依志願服務計畫書內容進行志願服務。