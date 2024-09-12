拆樑交鋒！國民黨曝綠介入罷免新事證　黑函文宣與側翼皆相同

▲國民黨質疑，民進黨拿基隆市民的權益、基隆市政建設做政治鬥爭的籌碼，獲取林右昌個人政治利益。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案10月13日將投票見真章，國民黨今（12日）舉行記者會公布民進黨積極介入基隆惡罷的事證，國民黨發言人楊智伃指出，民進黨最新的文宣，早在8月就已經出現在罷樑團體側翼組織的官網上，文宣內容一模一樣，民進黨這樣還要說沒有介入？文傳會主委李彥秀也說，如果謝國樑在市政上有違法亂紀與缺失，民進黨基隆市議員大可要求檢調調查，但民進黨卻只會栽贓抹黑。

李彥秀痛批，林右昌在市長任內擺爛攤子，原本5年內應該完工的轉運站，直到今年7月才在謝國樑的善後下完工，基隆市田徑場等了3年半才完工，基隆市美術館的缺失竟有300多項，林右昌8年任內沒有在基隆市的主要建設上留下亮點，今天民進黨卻還在罷樑團體的背後進行操作。

被問到國民黨是否會針對民進黨基隆市黨部提出告訴？楊智伃則說，國民黨一直站在公平正義、守護善良、守護市民公產的這一邊，相信民進黨的行為基隆市民眼睛雪亮都會看到，國民黨會不斷的闢謠，如果還有更惡意的抹黑、造謠，國民黨當然或做出強而有力的回擊。

楊智伃表示，民進黨基隆市議員最近切割罷樑團體，宣稱沒有介入罷免，但綠營議員提供服務處讓基隆市民連署，甚至還有人公開支持罷樑，林右昌也曾公然支持，綠營議員最近卻控告謝國樑侮辱，難道民進黨認為與罷樑團體站在一起是羞恥？

楊智伃還說，民進黨基隆市黨部製作的「輔選」文宣，早於8月就已經出現在罷樑團體的側翼組織，民進黨竟說沒有介入罷樑，種種錯亂行為難道不覺得很丟臉嗎？令人深感不恥。

基隆青年代表林廷翰說，罷樑團體用電玩的風格洋洋灑灑寫了13個罷免的理由，但基隆市的未來不是電玩遊戲，更是先射箭、再畫靶的結果，通篇毫無重點，理由濫竽充數，基隆市東岸商場案已經證明是基隆市的市產，租客霸佔請警察協助取回，有什麼問題？

林廷翰還批評民進黨以操弄網軍的手段施壓謝國樑，「謝國樑也是人哪！被罷免到極致，當然也會崩潰啊！這只會凸顯民進黨與罷免團體根本不在乎心理健康，只會一味去霸凌別人，當個快樂的成年人，到底又有什麼問題？難道有人不需要快樂嗎？林右昌整天打嘴砲，甚至還去美國，這樣子難道不快樂嗎？」