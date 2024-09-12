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「5殺」高雄綠可能人選　柯志恩：等明年綠初選完畢民調才更準

記者鄭佩玟／台北報導

根據《TVBS》昨日公布「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨「五虎將」，不論派出立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春參戰，支持度都輸給國民黨立委柯志恩。柯志恩今（12日）受訪表示，民調只是參考，自己不會天真到認為這就是最後結果，並認為當明年民進黨初選完畢，民調變成一對一對比的時候，那時候的結果比較能拿來論斷。

▲▼立委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄綠翻藍？柯志恩支持度通殺綠5可能人選。（圖／記者李毓康攝）

民進黨內目前已有5人表態要角逐2026高雄市長，包括綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩以及前勞動部長許銘春。《TVBS民調中心》昨日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選對決柯志恩，柯志恩的支持度皆較高。

柯志恩今日受訪表示，自己一向的想法都認為民調只是參考，不會天真覺得這就是最後結果，不論民進黨最後派誰出來，對國民黨都是非常艱困的挑戰，因為自己身處其中，很清楚民進黨的人力、物力、財力等各方面條件都遠遠高於國民黨，「所以對我們來說就是戒慎恐懼，不過這份民調對我們的支持者有一些安定作用。」

柯志恩指出，就這份民調看來，在高雄原本屬於舊高雄縣的地區，還有很大的加強空間。不僅有過去很多的歷史背景因素，更重要的是許多忠貞的民進黨員總會給國民黨貼上負面標籤，甚至不給國民黨機會多做陳述。

柯志恩續指，所以未來兩年的時間，包括她與國民黨高雄市議員們，會面對面加強對原縣區的經營，慢慢改變民眾的想法，這樣才有一搏的機會。

柯志恩也分析，同時民進黨也還處在初選競爭階段，名單很多人都是她在立法院的同事，很清楚這些人選實力都很堅強，當明年民進黨初選完畢，民調變成一對一對比的時候，那時候的結果比較能拿來論斷。

被問到此次民調是否多贏在年輕人、中間選民以及獲得少部分的綠營支持？柯志恩說，自己在大學任教過，可以很自然與年輕人互動，年輕人當然還是未來要加強的地方，要積極去傾聽對方，提供更多讓年輕人有感的想法，這是爭取年輕選票與中間選民的關鍵。既然錢與人都比不上人家，國民黨只能靠溝通與實際行動來說服這些選民，希望可以給她更多機會。

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