游淑慧打柯遭酸「不顧大局」　黃智賢抱不平：藍要挺貪就跟著團滅

▲柯文哲遭裁定羈押。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭羈押，國民黨定調挺柯，而猛打柯文哲的台北市議員游淑慧，更自爆被黨內長輩警告「不顧大局」。對此，媒體人黃智賢今（12日）表示，國民黨應該嘉獎游淑慧等人打貪，如果藍營要不顧事是非，一不小心，會不會跟著團滅? 失去整代執政機會。她認為，是誰不顧大局？過去2年，已經證明，藍白合從不是大局，反而會摧毀國民黨的大局，如果告訴人民價值，輾壓是非，可以挺貪污， 就跟著柯文哲一起團滅吧。

黃智賢表示，國民黨台北市議員游淑慧，因為以市議員身分，抨擊柯文哲市長任內的弊案，而承受黨內壓力。游承認，一些「長輩」認為她不識大體，不顧大局。這實在讓人不勝唏噓，按照這些人的邏輯，堅持清廉治理打貪的蔣經國、奮勇推倒貪腐的林覺民，就該是更不識大體，更不顧大局了。

黃智賢認為，柯文哲的幾大弊案，起碼就柯文哲自己承認的資料，都已經駭人聽聞，政治獻金化整為零、開兩家人頭公司、買4300萬商辦等，更不要說，如果有收賄之實了，國民黨，理應譴責，引為炯誡。

黃智賢說，民眾黨現在的唯一希望，就是用政治民粹，威嚇司法，護航柯文哲的惡。不但利用人民的補助款，搞網軍霸凌人民、辦政治造勢，阻止偵辦貪污，更想利用8席立委，綁架國民黨，配合修掉「違法圖利罪」。

黃智賢再說，市議員游淑慧，不過是以最低的標準，要求柯文哲，卻居然讓一些人不爽，這些人，本應對國民黨54席，錯誤的跟著柯黨8席亂竄，「自毀長城」不爽才對。明明賴清德兩岸立場跟執政能力，是最大的弱點，國民黨過去半年的錯誤戰略與操作，表面上很得意，可是立法院搞得雞飛狗跳後，有得到民心嗎?有福國利民嗎?有利於兩岸嗎?都沒有，事實上還讓賴清德的支持度，從40％成長到55％。

黃智賢提醒，真以為藍白加起來，現在還有多少?如果國民黨要不顧是非，維護柯文哲，一不小心，將來會不會跟著一起團滅? 失去一整代，執政的機會。

黃智賢認為，民心望治，希望打貪，綠貪藍貪白貪，都得打。如果國民黨要讓賴清德，搶下打貪的功勞，那是對誰有利?雞蛋案很詭異，該不該查?當然，要求最後的真相，追查可能的弊端。這陣子被起訴或偵辦的，有藍，有綠，有白，難道，不應該辦?還是，只有在辦綠時，才鼓掌？那誰還瞧得起？

黃智賢直言，國民黨的台北市議員，如游淑慧跟鍾小平，為民喉舌，監督市政，此乃為本分。因為他們是市議員，總要讓市民看得起，國民黨其他人，更應該一起反貪污。要講利害關係， 75％的人民認為柯文哲說謊，如果國民黨告訴人民價值，為黨派私利，輾壓是非，可以背棄人民，可以挺貪污， 那就跟著柯文哲一起團滅吧。

最後，黃智賢強調，作為人民，要支持像游淑慧跟其他願意出面對抗的政治工作者，讓她有底氣，可以對抗貪污腐敗的惡勢力，是誰不顧大局？過去2年，已經證明，藍白合從來不是大局，反而會摧毀國民黨的大局，跟台灣的大局，讓國民黨為了柯文哲，一再放棄是非價值。

★未經判決確定，應視為無罪

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）