游淑慧 「同情北檢」：原來辦一個政黨的黨主席，壓力這麼可怕

記者邱晟軒／綜合報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，移送至台北看守所。針對此案，國民黨議員游淑慧指控，柯文哲在市長任內曾指示京華城案「快就好」，認為這是圖利鐵證。對此，民眾黨議員陳宥丞則反擊，質疑游淑慧「觀落陰」才能看到這些機密資料。游淑慧今（12）日感嘆，她雖痛恨北檢辦案有暇疵、不自愛，不過最近突然稍微同情他們了，「原來辦一個政黨主席，壓力這麼可怕」。

針對陳宥丞的質疑，游淑慧在其臉書粉絲團留言回應：「我們同為議員，一起監督弊案，也同為內湖南港選區，因此我不會隨意對你口出惡言。」她進一步指出，「您人在美國，我在台灣，您不知道的事，不等於我也不知道，您沒有查到的事，不等於我也沒有查到。」

游淑慧認為，陳宥丞在沒有查清事實的情況下，對她進行批評是不負責任的。她強調，自己不會像陳宥丞所說的那樣天真地去調閱司法證據，而是通過與公務人員查證和訪談，了解事情的真相，並在媒體報導有誤的情況下，對外說明。

▲北檢日前提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

針對京華城案，游淑慧指出，陳宥丞在2022年才當選市議員，可能對該案的過往並不熟悉，但目前監察院、議會、地院的裁定書和外界觀感，均對該案有高度質疑。她認為，讓本案水落石出，討回容積利益，是議員應有的職責。

游淑慧強調，議員之間不應相互攻擊，但基於對陳宥丞的尊重，她願意解釋事情的來龍去脈。她希望陳宥丞在事情未弄清楚之前，不要隨意批評、罵人。

游淑慧更表示，對於北檢辦案程序有瑕疵、不自愛，她感到不滿，但最近突然也稍微同情他們了，「原來辦一個政黨主席，壓力這麼可怕，得面對全黨的立委、議員和側翼的口誅筆伐、威脅辱罵。」

▼游淑慧反擊陳宥丞。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）