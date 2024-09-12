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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱柯文哲涉弊一碼歸一碼　柯志恩：藍白合作監督民進黨天經地義

▲▼ 柯志恩回應高雄市長選舉議題。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，外界質疑國民黨的態度不同調，相較於議員堅持徹查，立委卻是力挺柯文哲喊話「藍白合」。國民黨立委柯志恩今（12日）受訪時強調，一碼歸一碼，司法上有司法的考量，但對於立法院來說，民進黨執政有任何破口都需要在野合作監督，這是天經地義的。

柯文哲涉京華城弊案，遭到法官裁定收押禁見，國民黨部分立委聲援柯，國民黨中央也定調不落井下石，然而台北市議員鍾小平、游淑慧則持續緊咬，國民黨遭外界質疑不同調，國民黨文傳會主委李彥秀昨日重申，黨籍台北市議員對於市政的要求或釐清、調查與了解，黨中央都尊重，但整體上國民黨堅持的是司法公平正義，共同監督執政黨。

柯志恩今日也表示，國民黨跟民眾黨都是在野陣營，對於執政黨所提出的預算跟法案都要嚴格監督，因此需要聯合在一起，不管在司法正義或是國防預算上，都要做出合理的監督與刪減，並且要告訴選民為何要這樣做。

「一碼歸一碼，司法上有司法的考量，但對於立法院來說，民進黨執政有任何破口都需要在野合作監督，這是天經地義的。」柯志恩說，強力監督執政黨是在野責無旁貸的事情。

此外，柯文哲弊案相關偵查內容卻遭特定媒體不斷爆出來，北檢也宣稱要查洩密案。柯志恩對此批評，柯文哲的案件好像是全世界都在辦案了，甚至是媒體都能辦案，「我真的很不以為然！」雖然偵查不公開，但連政論都在帶風向，北檢是否該做出適當的澄清？否則這些獨家、內幕滿天飛，到底是真是假讓民眾也是看不懂，司法的可信度更被人打上問號。
 

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