揭魚果市場圖利案挨告！楊植斗酸中工：想想怎讓沈慶京出來過中秋吧

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案，遭到羈押禁見。然而，近日台北市議員游淑慧、楊植斗等人又揭發萬大魚果市場改建中圖利中華工程一案，柯文哲任內的弊案，無疑是再添一樁。對此，中華工程提告楊植斗等人妨害名譽，而今(12日)檢方傳喚被告出庭。楊植斗接受媒體訪問表示，「中華工程應把重心放在讓沈慶京出來過中秋」，他認為這才是中工的當務之急。





▲揭發萬大魚果市場圖利案遭中工提告，楊植斗今出庭 （圖／記者劉昌松攝）

台北市議員游淑慧、楊植斗等人日前揭發萬大魚果市場圖利案，指在市場改建案中，柯文哲涉嫌圖利威京集團旗下的中華工程50億元。對此，中華工程發布聲明，指這是不實指控，並且將提告妨害名譽。

台北地檢署檢方今傳喚楊植斗等人到案，楊植斗稍早接受媒體訪問表示，提告適中工的權利，他認為這應該是「榮耀的徽章」，一切等法院來認證，並強調他們是憑著議員的職責拿出證據說話。

楊植斗表示，中華工程眾所皆知是威京集團旗下公司，而現在沈慶京跟魚果市場都被揭發有弊案，檢調單位也開始展開調查，他認為中工與其浪費時間提告，不如花點時間想策略、請好好的律師，看能不能讓沈慶京在中秋節前出來跟大家烤肉團員，他認為「這才是中華工程的當務之急」。