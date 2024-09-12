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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斷言沈慶京不可能轉汙點證人　郭正亮曝原因：會完蛋

記者黃翊婷／綜合報導

京華城弊案，檢方欲策反威京集團主席沈慶京轉為汙點證人。不過，前立委郭正亮認為，沈慶京沒有同意也不能同意轉汙點證人，連台北市議員應曉薇都不可能承認，因為台北市副市長李四川已經說了，一旦確定違法，京華城立刻停工，「承認他（沈慶京）整個就完蛋了，他當然不可能承認。」

▲▼北檢提訊沈慶京。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭正亮認為沈慶京不可能轉為汙點證人。圖為沈慶京坐輪椅被提訊的畫面。（資料照／記者黃克翔攝）

柯文哲的USB筆記被找出「2022/11/1小沈1500沈慶京」等訊息，檢方為了查出背後含意，欲策反沈慶京轉為汙點證人，但沈始終否認行賄；檢方11日二度提訊沈慶京，同日下午1點40分左右再提訊涉嫌收賄的應曉薇，希望能釐清京華城容積案的金流。

對此，郭正亮認為，沈慶京沒有同意也不能同意轉汙點證人，連應曉薇都不承認，沈慶京說應曉薇那筆錢是慈善捐款，當然沒有人相信，可是他們要保護自己的利益，因為只要他們承認這是賄款，京華城立刻停工，「這個李四川已經講了，只要確定違法就停工。他（沈慶京）怎麼可能承認，承認他整個就完蛋了，他當然不可能承認。」

郭正亮表示，現在案子有很多地方卡住，柯文哲雖然一天到晚都有新的新聞出來，但至今都無法證明有任何一筆錢是京華城給的，台北市前副市長彭振聲更慘，6年存摺直接被媒體登出來，6年來彭的存摺金額增加2400多萬元，資料統計到2022年，但2016年到2022年彭都是公務員，從工務局長到後來接任副市長，「怎麼會增加2400萬？」

郭正亮直言，即使存摺看起來非常可疑，檢方聲押彭振聲，嚴重懷疑彭有第4條違背職務受惠，北院卻把這條刪掉，只通過圖利罪收押，而柯文哲的部分，不論是裁定無保請回還是收押的法官，也都把第4條刪掉，「連2位法官都還不認為找到金流對價的證據，媒體憑什麼論斷？」

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。

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