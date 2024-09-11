赴基隆挺善樑視察有愛店家　柯志恩：謝國樑把小愛化大愛

▲柯志恩赴基隆視察有愛店家，期盼基隆市民能在10月13日堅定投下不同意罷免票。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員柯志恩於11日赴基隆與基隆市長謝國樑、自閉症家長協會理事長陳淑芬一同訪視基隆有愛店家，並前來力挺謝國樑。柯志恩表示，今天是特別來基隆挺善良，小愛爸爸將小愛化為大愛，把溫暖體現在市政當中，謝國樑每一個貼心的政策都足以說服基隆市民在10月13日投下「不同意罷免」票。

柯志恩表示，小愛爸爸謝國樑把小愛化為大愛，對於兒童、身障與弱勢的照顧可謂不遺餘力。她強調，謝國樑設置親子與長者24小時的照護平台，讓家長還有照顧者能夠即時解惑，更致力於在多雨的基隆營造如室內兒童樂園等更多親子活動的空間。

柯志恩指出，謝國樑把對小孩的愛全數體現在市政，每一個貼心政策都絕對足以讓基隆市民支持謝國樑市長。

努力把基隆變成有愛城市的謝國樑表示，目前推動第一階段行人友善已榮獲交通部統計第二名，僅次於台北市的佳績，未來他將繼續推動行人友善，致力於讓行人更安心安全的通行。

謝國樑感謝自己南加大的學姐柯志恩前來力挺。他也強調，由於基隆與高雄英文首字母都是K，而且同樣都有山海景觀與港口，因此在兩年前選舉時與柯志恩一同組成KK連線，期盼兩年後K K連線能夠繼續為人民服務，自己也會持續跟柯志恩委員學習。謝國樑最後強調，期盼基隆市民能在10月13日堅定投下不同意罷免票。