基隆勞工職業安全衛生座談會　謝國樑重視勞工權益與政策改革

▲基隆勞工職業安全衛生座談會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府於今（11日）舉行勞工職業安全衛生教育座談會，市長謝國樑及副市長邱佩琳，邀請立法委員林國成，與各工會代表一同參與，齊聚一堂討論如何進一步保障勞工權益，創造更好的工作環境。

座談會中，謝國樑表示，勞工是社會的基石，城市的順利發展離不開勞工朋友們的辛勞與奉獻。他特別感謝各位工會幹部的長期付出，持續為勞工發聲，並強調市政府將全力支持有利於勞工的政策，積極推動政策改革與法規完善，以確保每位勞工都能擁有應得的權益。

謝國樑也在發言中特別指出，希望往後每年舉行一次勞工座談會或交流研習，並將勞工政策與預算的討論列入施政計劃，基隆市的財政狀況已達20年來最佳，市政府將持續進行公共建設，未來兩年內將引進全新電動低底盤公車，提升公共交通服務質量。

▲基隆市長謝國樑。

謝國樑表示，市府不僅重視孩童的福利，也同樣重視勞工的福祉，致力於改善勞工的工作環境與生活條件。此外，針對基隆產業的未來發展，謝國樑提及，除了推動觀光產業外，市政府將大力支持基隆當地產業的多元發展。而備受關注的潮境公園恐龍AR生態園區試營運也將延續至十月底。

與會的立委林國成則表示，身為半個基隆人的他，基隆勞工的問題就是他的問題，並承諾會持續關注和協助解決勞工朋友們所面臨的各種挑戰。他希望此次座談會能為勞工權益帶來新的突破，並期許所有參與者共同努力，為勞工打造更美好的未來。

此次座談會不僅為勞工與政府間的對話搭建了平台，也展現了基隆市政府及相關代表對勞工權益的重視與承諾。期待未來能通過更多政策與措施的推動，進一步提升勞工的工作環境與生活品質。

▲基隆市副市長邱佩琳（右）。