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2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應

記者賴文萱／高雄報導

2026高雄市長選戰，綠營多達5人有意爭取，包含立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及前勞動部長許銘春，不過根據TVBS最新公布的民調，5人對上國民黨對手柯志恩竟然全面落後。對此，綠營5戰將也紛紛出面回應。

▲▼民進黨2026高雄市長可能人選，許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨2026高雄市長可能人選，（左起）許銘春、林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆。（合成圖／ETtoday資料照）

綠營支持有意爭取下屆高雄市長寶座者眾，包含綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩及前勞動部長許銘春，但根據TVBS最新民調，國民黨柯志恩對上綠委賴瑞隆或林岱樺，雙方差距5個百分點，為所有對戰組合中最少；對上許智傑差距8個百分點；對上邱議瑩則差距近一成；若對上前勞動部長許銘春，柯志恩則大幅領先21個百分點，差距最大。

▲▼民進黨立委林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者賴文萱翻攝）

林岱樺表示，她出身縣區、熟悉市區、了解高雄，也相信高雄，許多鄉親對她有期待。她說，相信柯志恩是一個可敬的對手，但是誠如賴清德總統所說「冬至還沒到，別急著搓湯圓」。距離2026還有一段時間，高雄還有許多建設需要爭取，這是她目前最重要的工作。

▲▼前勞動部長許銘春。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者賴文萱翻攝）

許銘春表示，對於各種民調，都會參考來加強努力，爭取市民支持。另外，今天為止國民黨尚未決定人選，綠營的各位兄弟姐妹都非常努力，相信未來民進黨勝選都沒有問題，她也會繼續努力，給高雄市民一個好的市長。

▲▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆說，謝謝各位鄉親們的鼓勵，各種民調都會納入參考，持續檢討，也希望未來能夠做得更好。過去他擔任市府新聞局長、海洋局長，舉辦黃色小鴨展、世界運動會、燈會等，擔任立委9年來也持續爭取超過3000億的建設經費，目標都是希望持續繁榮高雄、壯大高雄、建設高雄，這是未來持續的目標，期盼能在我們的努力打拚下，讓高雄、讓台灣能夠更好。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者賴文萱翻攝）

許智傑回應，他會繼續推動高雄AI產業鏈的進步，選舉還二年多，冥冥之中自有天定。邱議瑩則說，現階段就是持續在國會與地方協助陳其邁市長施政，為高雄市民打拼更好的生活，包括體育部、亞洲資產中心等重大政策，爭取在高雄設立，並推動淨零、招商、城市升級。高雄這幾年在陳其邁市長的用心經營下，進步有目共睹，她相信高雄市民會做出最正確的選擇。

▲▼高雄市立委邱議瑩 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民進黨立委邱議瑩 。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於民調結果，柯志恩回應，她一貫的態度就是參考就好，不會忘記2年前選市長的時候，她的民調是從13%開始起跳，「剛聽說民調有4成，聽起來是還不錯的基礎，但2年前投票結果她也得到4成。」她說，也是給她很大的警惕，因為看起來沒有太多進步，所以她會鞭策她自己要繼續努力。

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

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