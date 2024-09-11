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空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

▲▼空軍司令召開記者會說明國軍幻象2000戰機昨晚失事墜海。（圖／記者呂佳賢攝）

▲空軍司令部召開記者會說明國軍幻象2000戰機昨晚失事墜海。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陶本和／台北報導

針對空軍一架幻象2000戰機10日晚間執行夜間訓練時，發生動力喪失墜海事件，所幸飛官謝沛勳上尉彈射跳傘逃生；而外傳失事戰機在當天下午檢查時，就有發現鳥類血漬，研判有遭遇鳥襲。對此，空軍11日下午記者會上證實，確實有發現鳥類血漬，但經過內外部檢查，發動機情況都很正常，也符合派飛標準。

空軍第二聯隊上尉飛官謝沛勳10日晚間8時05分駕駛幻象2000單座編號2047戰鬥機，由新竹基地起飛要實施夜間訓練，不料，晚間8時35分返場過程中，疑似因發動機喪失動力，在新竹南寮西南方16.7哩處緊急跳傘逃生。經海空兩小時搜救後生還，險象環生。

對於幻象確切失事原因是否為發動機故障？空軍少將督察長虞德忠回應，初步調查還要經過非常專業飛安失事調查，環境、機件、人為因素都不排除，目前相關事證都還在蒐證中，等有一定調查進度後，會跟大家再做說明。

至於外傳在檢查時，就有發現機上有鳥類的血漬，不排除遭遇鳥襲，但晚間仍執意派飛。對此，空軍證實，確實有發現鳥類的血漬，但在執行外部檢查外，也有做內部檢查，發動機情況等都很正常，都符合派飛標準，而在夜航前，也都做了第二次的目視檢查，完全沒有問題。

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