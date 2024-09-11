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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

記者杜冠霖／台北報導

空軍新竹基地一架幻象戰機，昨晚間8點5分在新竹外海失事，飛官謝沛勳上尉立即跳傘，經海空2個小時搜索後成功救援，隨即後送醫院治療，所幸僅輕微挫傷並無大礙。國防部今（11日）公布搜救影片，在成功救援後，經過醫師初步診療，隨後後送醫院，完成整起救援行動。

然而，回顧這段期間的搜救過程，訊息的傳遞上非常紊亂，從晚間9時許就有所謂「救到了」的訊息在傳散，一下是新竹地方上傳言獲救，一下又是海巡單位回報獲救。但是，當時的真實狀況是仍在搜索當中，連人員都還沒有尋獲。至於空軍司令部官方的發言系統也「當機」，遲遲未就相關訊息進行「即時澄清」，在訊息紊亂的狀況下，不免造成家屬二度傷害。

所幸，到了晚間22時22分許，確定尋獲該名飛官謝沛勳。不過，在準備執行吊掛作業時，卻發生「落漆」的狀況，先是發現直升機的吊掛纜繩機械故障，只好先由海巡艇接駁；但是，沒想到在第二度，由另一架直升機執行吊掛時，再次出現機械故障。

本來飛官謝沛勳上尉第一時間是要直接由直升機後送，送往新竹醫院就醫，但在這一番折騰後，只好將他送上較大噸位的海巡PP-10031艇執行接駁作業，準備一路就近直送新竹南寮漁港，但新竹南寮漁港暫無編制100噸艇可供靠岸，所以改以最大安全航速南下台中港後送。

最後，飛官謝沛勳被迫在海上一路顛簸送往台中梧棲漁港，從晚間22時40分獲救後，一路到隔日凌晨1時許，耗時長達2個多小時才順利上岸，凌晨1點20分經醫師初步檢查後再由三聯隊派遣的救護車，後送到台中童綜合醫院梧棲院區診治。

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