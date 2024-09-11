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救援飛官遭批「弄錯潮汐」　海巡署：新竹港無法停100噸艇

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事後獲救，桃園市政府民政局副局長藍品畯今天前往童綜合醫院探視慰問，並與妻小、岳母合影，祝福早日康復。（圖／桃市府民政局提供）

▲幻象飛官謝沛勳昨晚夜航失事後獲救，桃園市政府民政局副局長藍品畯到童綜合醫院探視慰問。（圖／桃市府民政局提供）

記者張君豪／台北報導

空軍新竹基地10日晚間舉行幻象兩千戰機夜間飛行任務，當晚20時許卻發生戰鬥機失去動力的情況，飛行員謝沛勳緊急拉跳獲救，由海巡艇10031後送停泊台中梧棲漁港後，緊急送往台中童綜合醫院進行治療。有媒體批評海巡署錯判新竹漁港退潮時間，導致海巡艇無法就近駛入新竹港後送飛行員；海巡署11日緊急發表聲明表示，新竹漁港水深不足，並無誤判該港退潮問題。

▲▼ 幻象戰機上週三被拍下訓練時的飛行英姿 。（圖／Thomas提供）

▲ 幻象戰機上週三被拍下訓練時的飛行英姿 。（圖／Thomas提供）

海巡署指出，幻象兩千戰機墜海後，國防部動員搜救直升機於苗栗外埔西北方12浬海域，發現飛行員並救起，通報海巡署線上搜救艦艇到場會合；搜救直升機將飛行員及直升機吊掛人員等2人接駁至台中海巡隊10031艇後，10031艇即全速航返台中港碼頭，將飛行員交由救護車送醫治療。

海巡署表示，新竹海巡隊駐地新竹漁港，因水深不足，新竹港僅能部署35噸巡防艇，無法停靠救援謝沛勳的100噸巡防艇，10031艇根本不可能進入新竹漁港，依航程計畫直接返回台中港，並無誤判新竹漁港漲退潮時間之問題，特此澄清。


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