飛官生還獲救空軍訊息慢半拍？　軍方：與海委會均同步掌握

▲空軍司令部召開記者會說明國軍幻象2000戰機昨晚失事墜海。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

幻象戰機10日晚間墜毀，所幸飛官謝沛勳上尉順利獲救。不過，回顧搜救的過程，訊息傳遞非常紊亂，即便還在搜救中，一度傳出「已獲救」的錯誤訊息，但空軍官方發言系統卻「當機」，沒有進行即時澄清，甚至飛官生還的消息，還是海委會主委管碧玲透過臉書公布。對此，空軍11日表示，沒有聽到海巡署消息比空軍快，是第一次聽到海委會比空軍早公布訊息；軍方強調均同步掌握。

這段10日晚間搜救的過程，訊息的傳遞上非常紊亂，晚間9時許就有所謂「救到了」的訊息在傳散，一下是新竹地方上傳言獲救，一下又是海巡單位回報獲救。但是，當時的真實狀況是，仍在搜索當中，連人員都還沒有尋獲。至於空軍司令部官方的發言系統也陷入「當機」狀態，遲遲未就相關訊息進行「即時澄清」，在訊息紊亂的狀況下，不免造成家屬二度傷害。

此外，甚至飛官生還獲救的訊息，是由海委會主委管碧玲透過臉書粉絲專頁所公布的；因此外界質疑，海巡署的訊息掌握或訊息的傳遞上，是否比國防部還要快？

對此，空軍表示，是第一次聽到海委會（或海巡署）比軍方還要早公布訊息。空軍強調，在事件發生後，同步跟國防部、空作部，都是同步成立應變中心，他們是看著所有飛機跟海上艦艇作業，包括無線電，所以媒體說海巡署消息比國防部，還有空軍早，這並沒有聽到。