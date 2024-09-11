險象環生！幻象飛行員跳傘前「僅1分鐘反映」　空軍曝失事原因

▲空軍司令部召開記者會說明國軍幻象2000戰機昨晚失事墜海。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

空軍新竹基地一架幻象戰機，昨晚間8點5分在新竹外海失事，飛官謝沛勳上尉立即跳傘，所幸經海空2個小時搜索後成功獲救，隨即後送醫院治療，僅輕微挫傷並無大礙。空軍今（11日）召開記者會說明，對於失事原因，空軍表示，飛行員跳傘前只有一分鐘時間，飛行員就反映發動機有沖激現象，動力無法維持，至於為何發動機會突然發生推力上升情況，仍有待進一步調查。

空軍第二聯隊上尉飛官謝沛勳10日晚間8時05分駕駛幻象2000單座編號2047戰鬥機，由新竹基地起飛要實施夜間訓練，不料，晚間8時35分返場過程中，疑似因發動機喪失動力，在新竹南寮西南方16.7哩處緊急跳傘逃生。經海空兩小時搜救後生還，險象環生。

對於幻象確切失事原因是否為發動機故障？空軍少將督察長虞德忠回應，初步調查還要經過非常專業飛安失事調查，環境、機件、人為因素都不排除，目前相關事證都還在蒐證中，等有一定調查進度後，會跟大家再做說明。

國防部指出，已經成立專案小組，包含失事調查、打撈、定位等都同步進行中，相關問題必須經過許多單位共同研判，才能產生結論。

虞德忠也說明，跳傘前只有一分鐘時間，飛行員就反映發動機有沖激現象，動力無法維持，長機就立刻提醒注意高度、跳傘時機，並提醒跳傘，為何發動機會突然發生推力上升情況，還是要蒐集相關事證，目前仍無法研判。

至於外界質疑幻象戰機過於老舊，少將後勤處長田忠儀回應，幻象形機雙座機使用壽限，評估將會於116年陸續屆期，本軍已經跟相關公司研擬機體延壽作業，並已完成合約簽訂陸續執行。單座機部分目前距離使用壽期還有一段蠻長時間，會逐步按照年度檢討，跟相關公司執行提升作業。