幻象失事搜救！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

▲圖為昨晚墜海、編號2047幻象戰機過去的資料照。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

圖文／CTWANT

空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛的編號2047幻象2000-5型戰機，昨（10日）晚實施夜間訓練，戰機返場過程動力失效，人員彈射跳傘；所幸國防部下令搜救後，當晚成功救起謝沛勳。不過資深軍事專家施孝瑋坦言搜救過程讓他看了膽顫心驚，更點出2大疏失，包括第一手消息不精確，搜救時還發生直升機吊籃故障，皆需要檢討改善。

軍事專家施孝瑋今（11）日在節目《世界一把抓》提及昨晚幻象失事，透露幻象2000性能很好，但養護成本也非常高，空軍內部又一直有相關消息流出，像是法方與我方在後勤維修上產生歧異，戰機引擎維修因此陷入低潮，並導致戰機妥善率不佳的狀況，還爆出軍方要將此機部分封存的消息。

而施孝瑋先講述昨晚的夜間訓練狀況，接著說到幻象失事後，軍方的搜救過程讓他看了膽顫心驚，點出有2大缺失可以改善。首先施孝瑋說軍方掌握訊息太慢又不準確，他早在航空迷間知曉失事消息，熱烈討論也引起媒體轉發報導，之後軍方才出面說明；後來連飛官獲救消息，還是海委會主委管碧玲先公布。

除此之外，軍方找到在海上的謝沛勳時，空軍搜救隊竟出現直升機吊籃故障的狀況，導致謝沛勳最後是坐海巡小艇上岸，不禁質疑「飛行員落海時失能怎麼辦？」施孝瑋表達自己看法，希望軍方不只要檢討戰機失事，更該針對搜救過程檢討改正，因為吊籃故障不是小問題，否則恐怕影響未來飛行員執行任務的心理狀態。

國防部10日說明，空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機乙架（單座編號：2047、空軍官校105年班、飛行總時數710小時），在當晚8時05分由新竹基地起飛實施夜間訓練，返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。國防部立刻下令搜救，約深夜10時20分許發現跳傘人員，隨後由海巡艇完成人員接駁、意識清楚，並就近前往童綜合醫院進行醫療檢查。

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