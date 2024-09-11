　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幻象失事搜救！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

編號2047幻象戰機昨（10日）晚墜海，軍方雖然成功救起飛官謝沛勳，但資深軍事專家施孝瑋仍點出2大缺失。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲圖為昨晚墜海、編號2047幻象戰機過去的資料照。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

圖文／CTWANT

空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛的編號2047幻象2000-5型戰機，昨（10日）晚實施夜間訓練，戰機返場過程動力失效，人員彈射跳傘；所幸國防部下令搜救後，當晚成功救起謝沛勳。不過資深軍事專家施孝瑋坦言搜救過程讓他看了膽顫心驚，更點出2大疏失，包括第一手消息不精確，搜救時還發生直升機吊籃故障，皆需要檢討改善。

軍事專家施孝瑋今（11）日在節目《世界一把抓》提及昨晚幻象失事，透露幻象2000性能很好，但養護成本也非常高，空軍內部又一直有相關消息流出，像是法方與我方在後勤維修上產生歧異，戰機引擎維修因此陷入低潮，並導致戰機妥善率不佳的狀況，還爆出軍方要將此機部分封存的消息。

而施孝瑋先講述昨晚的夜間訓練狀況，接著說到幻象失事後，軍方的搜救過程讓他看了膽顫心驚，點出有2大缺失可以改善。首先施孝瑋說軍方掌握訊息太慢又不準確，他早在航空迷間知曉失事消息，熱烈討論也引起媒體轉發報導，之後軍方才出面說明；後來連飛官獲救消息，還是海委會主委管碧玲先公布。

除此之外，軍方找到在海上的謝沛勳時，空軍搜救隊竟出現直升機吊籃故障的狀況，導致謝沛勳最後是坐海巡小艇上岸，不禁質疑「飛行員落海時失能怎麼辦？」施孝瑋表達自己看法，希望軍方不只要檢討戰機失事，更該針對搜救過程檢討改正，因為吊籃故障不是小問題，否則恐怕影響未來飛行員執行任務的心理狀態。

國防部10日說明，空軍第二聯隊由謝沛勳上尉駕駛幻象2000型機乙架（單座編號：2047、空軍官校105年班、飛行總時數710小時），在當晚8時05分由新竹基地起飛實施夜間訓練，返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。國防部立刻下令搜救，約深夜10時20分許發現跳傘人員，隨後由海巡艇完成人員接駁、意識清楚，並就近前往童綜合醫院進行醫療檢查。

延伸閱讀
他火大嗆洋芋片廠商「垃圾公司」　釣出業者神回1句！網笑爆：產品定位超清楚
結婚30年AA制！尪帶公婆出遊全包了　她「吃一口冰淇淋」竟被討錢超心寒
孫耀威妹妹爆當小三、包養男星！本人認了外遇：已向尪坦承　列9點反擊

ET快訊
2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應
快訊／罔腰呼麻放出來了！超敬業狂PO業配文
快訊／高雄5消防員衝「脫衣」酒店　懲處出爐
快訊／罔腰認了吸大麻！「網路上買的」
快訊／罔腰在刑大過一晚　原因曝光！
快訊／京華城案延燒！北市前副秘書長赴北檢作證
快訊／罔腰遭逮捕！　拘留一晚
幻象失事！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應

國台辦聲援柯文哲　王定宇：根本是笑話一則

高雄市長選戰民調無人能敵柯志恩　綠戰將發聲

韓國瑜「五星級中秋節禮物」曝光！　立法院1149員工都收到了

幻象失事搜救！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

飛官生還獲救空軍訊息慢半拍？　軍方：與海委會均同步掌握

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

台泰智慧城市論壇　林佳龍「互利共贏」：助泰國數位、淨零轉型

2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

2026高雄市長民調「派誰都輸柯志恩」　綠營5戰將一一回應

國台辦聲援柯文哲　王定宇：根本是笑話一則

高雄市長選戰民調無人能敵柯志恩　綠戰將發聲

韓國瑜「五星級中秋節禮物」曝光！　立法院1149員工都收到了

幻象失事搜救！軍事專家爆2大疏失：我看了膽顫心驚

飛官生還獲救空軍訊息慢半拍？　軍方：與海委會均同步掌握

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

台泰智慧城市論壇　林佳龍「互利共贏」：助泰國數位、淨零轉型

2026高雄市長民調「打趴綠營5戰將」　柯志恩分析數據：是警惕

移動腳步再加強　陳聖平談連續失誤：接球要確實

不再侷限首爾老舊城區！韓青年首購族「偏好新房」　首選蛋白區新市鎮

台灣經貿網首次參展新加坡亞洲醫療展　搶攻東協醫療商機

高雄港離岸風場水下基礎組裝基地上梁　A6-B碼頭完工啟用

飲料加鎮定劑！迷昏女子性侵「還摸走金元寶」　碩士男這下慘了

趙露思整型風波剛完「體操舊片」被挖出！　高難度動作驚豔陸網

兄弟超車全年勝率第一　餅總發現攻擊型態有改變

騎車逛菜市場！遇路邊阿伯緊張喊「側柱沒收」　她低頭一看笑噴

轉戰職業生涯第3隊攻城獅　李漢昇想對決國王「林家兄弟」

世新大學積極培育青年學者　國科會研究計畫通過率維持高標準

【媽媽表現可圈可點】KTV暖場連唱3首氣氛超嗨！

政治熱門新聞

救援幻象飛官超落漆　2度吊掛故障！折騰近3小時才上岸

快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲

白委嗆NCC不作為就「刪光預算」

TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人選

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

快訊／空軍幻象戰機新竹失事　飛官1人跳傘生死不明

快訊／幻象失事飛官無明顯外傷　凌晨靠泊梧棲漁港後送童綜合醫院

快訊／失事幻象飛官謝沛勳生還！　已上海巡艇返回就醫

于北辰收民眾黨前黨工金流爆料　當事人傻眼：假的

救起幻象飛官的幕後功臣！海巡隊長緝毒骨折　病床上坐鎮指揮

他要柯認罪協商惹怒小草　中評會立案調查

快訊／幻象飛官謝沛勳獲救　意識清楚、後送國軍醫院進一步檢查

快訊／眾望基金會發布3點聲明

柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆「去3次」：市長任內、選總統時

更多熱門

相關新聞

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

影／搜救畫面曝！　海空漏夜搜尋幻象飛官、一片漆黑中成功救援

空軍新竹基地一架幻象戰機，昨晚間8點5分在新竹外海失事，飛官謝沛勳上尉立即跳傘，經海空2個小時搜索後成功救援，隨即後送醫院治療，所幸僅輕微挫傷並無大礙。國防部今（11日）公布搜救影片，在成功救援後，經過醫師初步診療，隨後後送醫院，完成整起救援行動。

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

LIVE／奇蹟生還！救援幻象飛官一波三折　國防部還原搜救過程

LIVE／奇蹟生還！救援幻象飛官一波三折　國防部還原搜救過程

江蕙4年前1原因遭網友出征！無預警關臉書：不再重啟

江蕙4年前1原因遭網友出征！無預警關臉書：不再重啟

IG又大改版！一排精選動態消失　用戶集體崩潰

IG又大改版！一排精選動態消失　用戶集體崩潰

關鍵字：

施孝瑋幻象戰機周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

「佔有慾最強」星座Top 3

金鐘59完整入圍名單！

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面