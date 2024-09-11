賭盤看好賀錦麗入主白宮！　勝選機率超車川普

▲美國總統大選辯論，眾人在電視機前觀看。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選辯論10日舉行，依據CNN快速民調數據，副總統賀錦麗表現優於前總統川普。Forbes指出，賀錦麗首度對上川普的這場電視辯論，她的表現獲好評，超越川普，成為賭盤最看好能贏得11月總統大選的人選。

Election Betting Odds追蹤網站整合4個不同市場的賭盤數據，依據最新結果，賀錦麗選贏的機率為51.8%，川普獲勝機率則為46.9%。這是對賀錦麗有利的重大轉變，在過去24小時內，賀錦麗勝率增加4.5個百分點，川普下滑4個百分點。

依據英國賭盤Smarkets預測數字，賀錦麗目前的獲勝機率為51.55%，高於上周的47.5%，而川普下滑至46.3%。

紐西蘭預測網站PredictIt在辯論開始之前就看好賀錦麗，在辯論結束後，賀錦麗當選勝率來到56%，川普則是48%。

過去兩周，加密貨幣賭盤Polymarket曾強烈傾向川普獲勝，但最新數據顯示，賀錦麗與川普獲勝機率打平，均為49%。