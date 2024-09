賭盤看好賀錦麗入主白宮！　勝選機率超車川普

▲美國總統大選辯論,眾人在電視機前觀看。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統大選辯論10日舉行,依據CNN快速民調數據,副總統賀錦麗表現優於前總統川普。Forbes指出,賀錦麗首度對上川普的這場電視辯論,她的表現獲好評,超越川普,成為賭盤最看好能贏得11月總統大選的人選。

Election Betting Odds追蹤網站整合4個不同市場的賭盤數據,依據最新結果,賀錦麗選贏的機率為51.8%,川普獲勝機率則為46.9%。這是對賀錦麗有利的重大轉變,在過去24小時內,賀錦麗勝率增加4.5個百分點,川普下滑4個百分點。

依據英國賭盤Smarkets預測數字,賀錦麗目前的獲勝機率為51.55%,高於上周的47.5%,而川普下滑至46.3%。

紐西蘭預測網站PredictIt在辯論開始之前就看好賀錦麗,在辯論結束後,賀錦麗當選勝率來到56%,川普則是48%。

過去兩周,加密貨幣賭盤Polymarket曾強烈傾向川普獲勝,但最新數據顯示,賀錦麗與川普獲勝機率打平,均為49%。

Harris is now tied with Trump.



His odds are down 3% since the debate started. pic.twitter.com/hmFDNqdDgW