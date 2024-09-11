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美總統大選辯論川普頻失言　多家外媒：賀錦麗贏了

▲▼ 美國10日總統大選電視辯論。川普,賀錦麗。（圖／路透）

▲依據CNN民調數據，賀錦麗辯論表現以63%大贏川普37%。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選辯論10日落幕，紐約時報、CNN、福斯新聞等多家美國媒體都認為，副總統賀錦麗的表現優於前總統川普。

紐約時報指出，賀錦麗在辯論會上抨擊川普經濟政策，包括為富人減稅、對所有進口商品徵收銷售稅等，川普保持沉默，並在輪到他回答的時候準確點出拜登政府並未結束對中國課徵關稅。但川普這樣的表現並沒有維持下去，一再提起非法移民的話題，脫口「他們正在占領城鎮，這些人是賀錦麗與拜登放進來的，他們是最高級別的罪犯」。

川普甚至說，在俄亥俄州的海地移民在吃狗、吃貓、吃當地居民的寵物。紐時提到，整個晚上，賀錦麗做到拜登當初競選連任沒做到的事情，那就是讓川普揭穿自身謊言與瘋狂幻想，「這場辯論對賀錦麗來說是毫無疑問的成功，不僅能清晰展現自身與她的政策計劃，還成功觸發好幾個按鈕，讓川普展現出最真實的一面」。

CNN主播華勒斯（Chris Wallace）就指出，川普這次的表現幾乎是毀滅性的，猶如6月那場電視辯論的拜登一樣差勁，「川普今晚看起來老了」，而賀錦麗幾乎在每個議題上都有很好的表現。

福斯新聞專欄作家舍恩（Doug Schoen）撰文指出，在這場接近2小時的電視辯論會上，賀錦麗是明顯的贏家，但要說2024年總統選戰已經結束，那將是重大錯誤。

舍恩認為，賀錦麗在辯論期間似乎有得到2名ABC新聞主持人的協助，因為這兩人似乎覺得有必要事實查核川普所說的每一句話，當川普面對質疑、變得更加尖銳之際，賀錦麗似乎重拾信心，「儘管在我看來，賀錦麗明顯贏得這場辯論，但目前還不清楚這場辯論是否將對於11月5日大選結果產生重大影響」。

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