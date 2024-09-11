賀錦麗辯論獲好評！拜登大讚「勝負明顯」　川普評價五五波

▲美國總統大選電視辯論10日登場，賀錦麗與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社費城10日綜合外電報導

美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）今晚交鋒，左派普遍認為賀錦麗贏了這場辯論，右派對川普表現看法則呈現五五波。

今天這場在賓州費城（Philadelphia）舉行的電視辯論既是兩人第一次面對面對決，也有可能是11月5日大選前唯一的一場，以下是各界反應：

總統拜登（Joe Biden）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總統拜登認為賀錦麗是今晚辯論的贏家，他在社群媒體X貼文說，賀錦麗不但勝，而且「勝負十分明顯」。

拜登在貼文寫說：「副總統賀錦麗證明了她是引領我們國家前進的最好人選。我們不走回頭路。」

拜登7月底宣布放棄競選連任，改支持副手賀錦麗代表民主黨出征2024大選。根據熟悉內情的消息人士說法，拜登今天在紐約的飯店裡與家人和幕僚一起觀看賀川辯論會。

前總統歐巴馬（Barack Obama）

歐巴馬今天表示，賀錦麗的表現顯示出她將成為「所有美國人民的總統」。他在社群媒體貼文說：「今晚，我們親眼看到誰有率領這個國家前進的遠見和實力，而非讓我們四分五裂。」他說，賀錦麗「將會是所有美國人民的總統」。

民主黨策士芬尼（Karen Finney）

路透社報導，芬尼表示，今晚費城的辯論會「將會是世人印象中，現代政治史上最令人驚豔的辯論表現之一」。她說賀錦麗「把本分做好做滿：提出她的願景和政策構想、凸顯自己和川普的差異、不理會對手的失控」。

她說，川普則是「離題、編故事、扯謊胡謅，速度快到查核人員跟不上」。

▲今天這場在賓州費城舉行的電視辯論既是兩人第一次面對面對決。（圖／路透）

川普副手搭檔范斯（JD Vance）

現任俄亥俄州聯邦參議員的范斯則認為，川普抓到了賀錦麗前後不一的小辮子。他告訴CNN說：「賀錦麗說的盡是陳腔濫調，空有計畫沒有實質內容，欠缺支持各項計畫的細節。」

他表示，在他看來，川普聚焦在3項議題上重擊賀錦麗：邊境問題、水力壓裂法採油，以及刪減警察經費。

共和黨策士科克（Amy Koch）

科克說：「這場辯論有做足功課的顯然是川普。」他認為，除了提及「吃貓、吃狗」那段之外，川普大多傳達出明確訊息。他表示，「吃貓、吃狗」那段話讓川普錯失闡述移民議題的機會，「應該試著在某個時間點補充一下」。

保守派評論家艾瑞克森（Erick Erickson）

艾瑞克森認為川普輸了這場辯論，再怎麼不滿主持人也無濟於事。他說，害川普輸掉辯論的不是主持人的作為，而是川普自己的表現，畢竟「動嘴的是他，不是他們」。

歷史學者蘇里（Jeremi Suri）

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）公共事務暨歷史教授蘇里盛讚賀錦麗表現「近乎完美」說：「她強調了核心議題：墮胎、小型企業、美國的全球領導力。」

蘇里表示，賀錦麗「對川普採進攻策略，逼他防守，但又不會咄咄逼人」；反觀川普則是「處於守勢，惱怒而且大聲抱怨，十分顯而易見」。

政治學教授波瑞克（Christopher Borick）

賓州穆倫堡學院（Muhlenberg College）政治學教授兼民調專家波瑞克說：「依我之見，這場辯論不會對民調造成太大波動。這兩個人都沒有太偏離自己的戰略計畫，賀錦麗在某種程度上確實成功挖坑讓川普跳，但我認為，他從頭到尾不曾偏離過他想傳達的訊息。」（譯者：蔡佳敏/核稿：何宏儒）