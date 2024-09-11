　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

禍不單行！川普「辯輸賀錦麗」身價狂貶千億　跌出500大億萬富豪榜

▲▼川普此次電視辯論的表現差強人意，連帶集團股價也跟著一瀉千里。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普此次電視辯論的表現差強人意，連帶集團股價也跟著一瀉千里。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選「第2場」電視辯論會於美東時間10日晚間展開，其中民主黨候選人賀錦麗穩定掌握全局、以策略激怒對方，至於共和黨候選人川普的表現則是差強人意，這也讓川普的身家縮水至剩下3分之1，且其擁有的社群媒體集團股價在短短半年內已經狂瀉逾7成。

根據CNN，川普在此次電視辯論會上的表現差強人意，無視賀錦麗的挑釁而多次失控，最後發言離題，讓賀錦麗的辯論策略奏效，就連支持者都認為「表現最糟」；在另一方面，川普媒體與技術集團（TMTG）的股價也是一瀉千里，從股價曾經飆高至66.22美元的榮景，直到本月2日跌至新低的16.71美元，今日則以18.63美元坐收，市值大幅縮水72%。

川普擁有集團股票達1億1475萬股，儘管今年5月時的身價曾經達到62億美元（約新台幣1993億元），然而如今卻只剩下21億美元（約新台幣675億元），貶值近3分之2、縮水41億美元，導致他如今跌出全球500大「彭博億萬富豪」名單之外。

另外，川普一手打造的社群平台「真實社群」（Truth Social），在財政上也持續呈現入不敷出的狀態，儘管川普媒體集團掌握超過3億美元現金，今年8月甚至推出影視串流服務Truth+，但依舊無法在全球社群媒體領域中闖出名號，公司正在虧損，尤其拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗後，市值已經損失將近一半，上一季營收只剩下83.7萬美元。

報導分析，此次川普媒體集團與社群平台的損失，無疑是印證了專家們先前的擔憂，先前專家曾經多次警告，川普媒體數十億美元的標價不符合邏輯，公司正在面臨虧損，且收入微乎其微。

塔特爾資本管理公司（Tuttle Capital Management）首席執行長塔特爾（Matthew Tuttle）接受專訪時向CNN表示，「要不是川普，這個集團的股價大概只剩1美元」。

ET快訊
空軍證實幻象上有鳥類血漬　內外檢查都正常符合派飛標準
超罕見！　他遇見「山神的使者」：太幸運
快訊／應曉薇提訊近3小時　快步坐上囚車
女兒陳屍臥房　母淚崩：早上出門前確認她在睡覺
謝沛勳獲救首發聲！想快回飛行崗位　妻心疼：尊重老公決定
快訊／京華城案「祕密證人」是他！　複訊後請回
破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京小心：1期易忽略
快訊／雨彈猛烈「16縣市豪大雨特報」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普辯論打強勢外交　內政議題拋「移民吃狗」保基本盤

2023年中國移民「最愛這國」！大富豪也搬去　關鍵原因曝光

禍不單行！川普「辯輸賀錦麗」身價狂貶千億　跌出500大億萬富豪榜

慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場　為親人遺骨換新衣遊街

賀錦麗辯論獲好評！拜登大讚「勝負明顯」　川普評價五五波

颱風貝碧佳續增強　日本氣象廳估9／14起影響沖繩

她在路邊遭灌酒性侵！　印度居民「忙拿手機錄影」沒人報案

美總統大選辯論川普頻失言　多家外媒：賀錦麗贏了

30年來最強颱風！摩羯「重創越南」釀141死　山洪瞬間掩埋村莊

川普、賀錦麗激戰90分！　總統辯論「5大重點」一次看

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

川普辯論打強勢外交　內政議題拋「移民吃狗」保基本盤

2023年中國移民「最愛這國」！大富豪也搬去　關鍵原因曝光

禍不單行！川普「辯輸賀錦麗」身價狂貶千億　跌出500大億萬富豪榜

慎入！印尼超狂「挖祖墳趕屍祭」登場　為親人遺骨換新衣遊街

賀錦麗辯論獲好評！拜登大讚「勝負明顯」　川普評價五五波

颱風貝碧佳續增強　日本氣象廳估9／14起影響沖繩

她在路邊遭灌酒性侵！　印度居民「忙拿手機錄影」沒人報案

美總統大選辯論川普頻失言　多家外媒：賀錦麗贏了

30年來最強颱風！摩羯「重創越南」釀141死　山洪瞬間掩埋村莊

川普、賀錦麗激戰90分！　總統辯論「5大重點」一次看

【瑪法達星座運勢】巨蟹座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】雙子座　09.11~09.17

空軍證實幻象上有鳥類血漬疑遭鳥襲　內外檢查都正常符合派飛標準

【瑪法達星座運勢】金牛座　09.11~09.17

【瑪法達星座運勢】牡羊座　09.11~09.17

頤宮7連霸米其林三星！老饕必吃6道菜單　脆皮先知鴨、炸豆腐奶太銷魂

長庚接手大同醫院！再祭出「每月加薪5千」留人　年資福利全保留

一睹敦煌千年風采！「妙音曼舞—敦煌樂舞文化主題展」開展

台東規劃新建「五感體驗幼兒園」　饒慶鈴走訪星國取經

消防員火場發現寵物犬趴殘疾女主人身上　「肉身盾牌」保護救命

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

國際熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

美女議員爆「強逼男幕僚」口交

女大生酒駕！警誘「肉體換自由」　睡完不認帳

川普辯論會再提台灣　賀錦麗批「他賣晶片給中國」

CNN最新民調　賀錦麗63%大勝川普37%

「獨創袋鼠舞」巴黎奧運爆紅！　澳洲女舞者變世界排名第一

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

辯論還沒結束　川普陣營自行宣布：贏了

達美航空2飛機跑道碰撞！CRJ-900尾部幾乎斷裂

川普辯論慌了？　3肢體語言洩玄機

日麥當勞取消1限制　新員工暴增3倍

爭奪新娘捧花　3女地上扭打畫面瘋傳

i15降4千！日專家建議直上iPhone 16

更多熱門

相關新聞

賀錦麗辯論獲好評　川普評價五五波

賀錦麗辯論獲好評　川普評價五五波

美國2024總統大選民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）今晚交鋒，左派普遍認為賀錦麗贏了這場辯論，右派對川普表現看法則呈現五五波。

狗狗溫柔喚醒失聰兄弟　一起迎接主人

狗狗溫柔喚醒失聰兄弟　一起迎接主人

川普辯論失言　多間美媒：賀錦麗贏了

川普辯論失言　多間美媒：賀錦麗贏了

川普、賀錦麗激戰90分　辯論會「5大重點」

川普、賀錦麗激戰90分　辯論會「5大重點」

賀錦麗狠嗆「1事」川普秒被激怒

賀錦麗狠嗆「1事」川普秒被激怒

關鍵字：

北美要聞川普共和黨美國總統總統辯論

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面