禍不單行！川普「辯輸賀錦麗」身價狂貶千億　跌出500大億萬富豪榜

▲川普此次電視辯論的表現差強人意，連帶集團股價也跟著一瀉千里。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選「第2場」電視辯論會於美東時間10日晚間展開，其中民主黨候選人賀錦麗穩定掌握全局、以策略激怒對方，至於共和黨候選人川普的表現則是差強人意，這也讓川普的身家縮水至剩下3分之1，且其擁有的社群媒體集團股價在短短半年內已經狂瀉逾7成。

根據CNN，川普在此次電視辯論會上的表現差強人意，無視賀錦麗的挑釁而多次失控，最後發言離題，讓賀錦麗的辯論策略奏效，就連支持者都認為「表現最糟」；在另一方面，川普媒體與技術集團（TMTG）的股價也是一瀉千里，從股價曾經飆高至66.22美元的榮景，直到本月2日跌至新低的16.71美元，今日則以18.63美元坐收，市值大幅縮水72%。

川普擁有集團股票達1億1475萬股，儘管今年5月時的身價曾經達到62億美元（約新台幣1993億元），然而如今卻只剩下21億美元（約新台幣675億元），貶值近3分之2、縮水41億美元，導致他如今跌出全球500大「彭博億萬富豪」名單之外。

另外，川普一手打造的社群平台「真實社群」（Truth Social），在財政上也持續呈現入不敷出的狀態，儘管川普媒體集團掌握超過3億美元現金，今年8月甚至推出影視串流服務Truth+，但依舊無法在全球社群媒體領域中闖出名號，公司正在虧損，尤其拜登7月21日宣布退選並支持賀錦麗後，市值已經損失將近一半，上一季營收只剩下83.7萬美元。

報導分析，此次川普媒體集團與社群平台的損失，無疑是印證了專家們先前的擔憂，先前專家曾經多次警告，川普媒體數十億美元的標價不符合邏輯，公司正在面臨虧損，且收入微乎其微。

塔特爾資本管理公司（Tuttle Capital Management）首席執行長塔特爾（Matthew Tuttle）接受專訪時向CNN表示，「要不是川普，這個集團的股價大概只剩1美元」。