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奇美與工研院合作之固碳PC技術　獲「2024 R＆D 100」大獎

▲奇美實業與工研院合作之「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」，榮獲素有研發界奧斯卡獎美譽的2024年全球百大科技研發獎（R&amp;D 100 Awards）肯定。（圖／記者林東良翻攝）

▲奇美實業與工研院合作之「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」，榮獲素有研發界奧斯卡獎美譽的2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業11日宣布，與工研院合作之「煙道氣捕CO2製造固碳PC技術」日前榮獲素有研發界奧斯卡獎美譽的2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定。

奪獎顯示碳捕捉再利用技術在高性能塑料製造上之創新應用備受國際矚目，並成功引領塑化業在循環經濟與淨零碳排技術上的發展。運用此項技術所生產出的固碳PC (Polycarbonate, 聚碳酸酯)材料將可降低17％碳排量，未來每年可減碳達17.85萬噸。

全球百大科技研發獎（ R&D 100 Awards）自1963年設立以來，旨在表彰全球最具創新性的科技成果，是全球科學與創新領域的重要指標，這些獲獎技術和產品在各個行業中發揮了重要作用。今年是該獎項的第62屆，共吸引了來自16個國家和地區的參賽作品，由56位業界知名專家組成的評審團進行評選。奇美與工研院共同開發的「煙道氣捕CO2 製造固碳PC技術」在機械/材料類別中獲得評審青睞。

奇美實業研發副總經理郭銘洲表示，「奇美追求2050淨零排放目標，長期推動製程改善、能源轉型、循環經濟及與供應鏈共同減碳等行動，勇於採用創新科技達成減碳效益。奇美很高興與經濟部技術處科技專案支持下擁有多項永續創新技術的工研院攜手，合作開發『煙道氣捕CO2 製造固碳PC技術。這次獲獎是對奇美實業多年來致力於環保技術研發的最佳肯定，將繼續投入資源，推動更多創新技術的誕生，為實現永續發展的目標而努力。

這項技術藉由工研院的新型催化劑與反應技術將奇美製程中產生的CO2捕捉下來，將之轉化為PC產品的中間原料二烷基碳酸酯(DRC)，並結合奇美卓越的PC製造技術能力，將DRC再合成為碳酸二苯酯(DPC)，此時得到的固碳DPC再與雙酚A反應，最終得到固碳PC。由於在產出固碳PC過程中，相關副產物均可循環使用，產品原料只有煙道氣回收的二氧化碳和雙酚A，因此可較現行PC產品降低17％碳排量，未來每年可減碳達17.85萬噸。

為了充分實踐循環再利用及減少碳排放，奇美近年來已與供應鏈攜手全面展開對於各種永續材料的開發與應用，包括機械回收、化學回收、生質與固碳材料等領域，期許成為國際上領先的永續材料合作夥伴。展望未來，奇美將持續秉持Clean & Green的綠色願景，開發更多具前瞻性的環保材料和技術，增進高性能材料的永續效益，與世界共同邁向淨零碳排。

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