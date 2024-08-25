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打破醫療藩籬　奇美醫擘畫跨領域合作藍圖引領研究學術新風潮

▲奇美醫院於8月23日至26日舉辦「第14屆海峽兩岸心血管科學研討會」暨「第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術」會議，推動心腦血管及高壓氧醫學研究發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美醫院於8月23日至26日舉辦「第14屆海峽兩岸心血管科學研討會」暨「第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術」會議，推動心腦血管及高壓氧醫學研究發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美醫院於8月23日至26日舉辦「第14屆海峽兩岸心血管科學研討會」暨「第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術」會議，邀請亞太潛水與高氣壓醫學會、中華民國高壓暨海底醫學會、台灣毒物學學會、中華民國血脂及動脈硬化學會、財團法人職業災害預防及重建中心共同協辦，推動心腦血管及高壓氧醫學研究發展。

▲奇美醫院於8月23日至26日舉辦「第14屆海峽兩岸心血管科學研討會」暨「第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術」會議，推動心腦血管及高壓氧醫學研究發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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奇美醫院院長林宏榮說明，海峽兩岸心血管科學研討會是一歷史悠久、跨學科領域的心腦血管學術成果發表的高端盛會，由兩岸三地學者共同籌組。自1995年首次召開，已歷經13屆（26年），繼2013年第9屆海峽兩岸心血管科學研討會於臺南舉辦，經過11年再由奇美醫院爭取到2024年的主辦權。而亞太潛水與高氣壓醫學學術會議是由中國、日本、澳大利亞、新加玻、馬來西亞及臺灣等亞太各國家高壓氧醫學界專家共同籌辦，至今已舉辦4屆(8年)。

今年奇美醫院爭取到2024年主辦權。有鑑於跨領域交流與合作可以促進科學研究的進步，改善醫療的品質和效果，對於解決複雜的醫學難題具有重要意義。因此我們極力促成海峽兩岸心血管科學研討會與亞太高壓氧醫學學術會議，兩會並行，為相關領域的專家學者提供了一個交流思想和展示最新學術成果的平台。

奇美醫院醫學研究部顧問林茂村教授指出，此次會議以「融合專業，創新未來」為主題，各地區不同領域的專家，以各自的獨特見解，探討了如何通過整合不同的專業知識，來解決當前醫療界面臨的挑戰。透過跨領域的合作，不僅能改善醫療保健的質量和效率，還能為病人提供更為個人化的治療方案，提升病人的生活品質。此次會議不僅建立多領域專家的交流平台，也期待未來醫療創新之路的廣闊前景。

會議內容以心血管醫學的前瞻研究與高壓氧療法的多元應用為主要，吸引了逾300名來自海內外的知名專家學者參加，內容涵蓋了心腦血管科學基礎與臨床前沿研究、再生醫學、幹細胞應用與修復策略、高壓氧療法之臨床應用與潛力，並聚焦於心腦血管疾病風險與預防、環境與藥物的心血管毒性及多體學分析技術於心腦血管疾病篩檢之應用。大會並募集150篇論文摘要，安排27場講座、18場專題研討會、青年優秀論文獎競賽、海報論文展、醫療儀器展示和生醫分析設備展示，以不同形式讓與會者進行充分探討和交流。

▲奇美醫院於8月23日至26日舉辦「第14屆海峽兩岸心血管科學研討會」暨「第5屆亞太潛水與高氣壓醫學學術」會議，推動心腦血管及高壓氧醫學研究發展。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美醫院院長林宏榮表示，在提升醫學學術研究水平上，奇美醫院帶領南部腦心血管科學研究之翹楚，於院內設有研究大樓，擁有14個高規格研究室，每年進行約300至350件醫學研究案，同時每年在國際SCI期刊上發表的論文數量達到約500餘篇，為全球醫學界提供寶貴的研究參考資料。另，醫院亦重視新醫材研發，每年約有20件國內外專利申請。同仁們研究不忘教學，重視後進培育，成效優良而獲教育部頒定教職證書的約近300位，其中50%主治醫師具部定教職。

奇美醫院50%的醫師已完成或正在進修碩博士班，90%的醫師曾代表醫院以第一作者或通訊作者名義發表書面醫學論文。在未來，奇美醫院更以轉譯醫學為目標，以促進人民健康福祉為依歸，持續為台灣乃至世界的醫學進步貢獻力量。這樣的成就不僅彰顯了奇美醫院在醫學學術研究上的卓越表現，也展示了其對提升公共健康的承諾，並期待在未來的研究中能帶來更多創新的醫學及突破性進展！

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