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社會 社會焦點 保障人權

工研院工讀生互看不爽開扁　打到一眼險失明！判5年半定讞

▲桃園市莊姓男子去年7月間在家看電視因轉台問題與哥哥起爭執進而互毆，莊持木椅攻擊哥哥頭部傷重不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲工研院中的工讀生互毆，其中一人被打到眼睛差點失明。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

工業技術研究院中的陳姓、詹姓工讀生，2人彼此看不順眼，雖然在同一間實驗室，但經常口角，最後相約男廁所談判，爆發肢體衝突。陳男對詹男右眼揮擊兩拳，造成他視力嚴重減損，只剩0.02，僅能辨識眼前20公分以内事物。詹男提告，最高法院審理後，將陳男判刑5年6月定讞。

位在新竹縣竹東鎮的財團法人工業技術研究院，是我國工業技術發展的重要推手，包含台積電、聯電等台灣重要積體電路公司，均使用工研院的專利技術。

而本案發生在2021年7月間，當時工研院某實驗室因為研究計畫的關係，先在7月初聘用就讀雲林科技大學的陳姓男子擔任工讀生，接著半個月後，聘用就讀台北大學的詹姓男子，也擔任該研究計畫的工讀生。

不過兩名工讀生互看不順眼，詹男進來工作後，就常與陳男口角爭執。案發當天距離詹男進來工作，還不到一週，2人又吵得不可開交，互嗆「要打爆你」、「要X爆你的O眼」，之後相約在男廁所中談判，2人果然在廁所中大打出手。

2人互相毆打，其中陳男握拳朝詹男右眼毆打二拳，詹男因此腦震盪、右眼眶骨骨折、下背挫傷、右側眼脈絡膜破裂、右側眼黃斑部出血、右側眼前房出血、右側眼球及眼眶組織挫傷等傷害，並造成詹男右眼視力減退至0.02以下、右眼最佳矯正視力僅能辨眼前20公分以内指數。詹男提告，陳男被依照重傷害罪嫌，提起公訴。

法院審理時，陳男辯稱是對方先攻擊，他只是反擊，構成正當防衛，並非重傷害。但法院仍認定陳男確實具有重傷害故意，一二審法院均將他判刑5年6月，案經上訴最高法院，最高法院3日駁回上訴定讞，陳男將入獄執行。另外詹男傷害陳男部分，高院先前已經駁回，判處詹男拘役50日，得易科罰金5萬元確定。

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