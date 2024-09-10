台中榮總院長陳適安獲選工研院院士　母校讚：另一座護國神山

▲嘉義高中傑出校友臺中榮總陳適安院長(圖右)當選第13屆工研院院士，為唯一的醫師院士。（圖／嘉義高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

臺中榮總陳適安院長陳適安，在日前工研院6日舉辦「第十三屆工研院院士授證典禮」，與輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳、AMD董事長暨執行長蘇姿丰、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、環球晶圓董事長徐秀蘭同獲選為出爐院士共5位，也是當中唯一的醫師院士。

嘉義高中表示，陳適安院長為該校高中部66級畢業校友，也曾榮膺為第2屆傑出校友，當年丙組80位學生中有22位考上醫學系，比例之高，蔚為佳話。

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嘉義高中退休英文科蔡長松老師表示，當時擔任陳適安高二、高三時期的導師，憶起這位高徒時提到，院長母親任教於國中，十分關心院長的學習，院長平時認真上進、好問勤學，與小他兩歲的弟弟都走上懸壺濟世一途，兄弟倆分別擔任了臺中榮總院長、臺北醫學大學醫學院副院長。

退休數學科陳獻平老師也提到，是院長高中三年的數學老師，手邊還留有當年院長班上的數學成績登記表。在他印象中，院長戴著一副黑框眼鏡，上課專注、學習踏實，循規蹈矩，在全班四十八人的年代裡，高中時始終維持在前五名的佳績，實屬不易。

校長陳元泰表示，陳適安院長在醫界的成就早已贏得國際讚譽，他領導臺灣醫界進行創新，近年更致力於將醫學結合AI科技，以自身行動打造AI數位聯盟團隊，勢將成爲臺灣的另一座護國神山。

該校今年已成立半導體實驗班，除結合大學教授與業師授課，也進行半導體公司參訪，並利用寒暑假辦理AI半導體營隊，為學生打造理論與實務的學習機會。未來，本校半導體AI課程將持續延伸到其他特殊班及普通班，結合本校既有的科學、醫學優勢，讓嘉中學子將科技思維融入各領域的學習。期許透過高中、大學、產業攜手合作，學用合一，為國家培養跨領域的全方位人才！