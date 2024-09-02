文博會、奇美特展及漢堡節落幕　城市食力及濱海韶光季接力放送

▲台灣文博會首度移師台南，讓民眾近距離感受台灣蓬勃旺盛的文創力，也看到台南歷史巷弄的蛻變。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣文博會首度移師台南，讓民眾近距離感受台灣蓬勃旺盛的文創力，也看到台南歷史巷弄的蛻變，市長黃偉哲表示，感謝每位到台南參觀的民眾，也感謝市府團隊所有工作人員，提供美好便捷安全的城市活動及觀展體驗，為暑假台南400系列活動畫下圓滿句點，充分展現出台南得天獨厚的城市品牌價值。

台南市觀光旅遊局長林國華表示，2024暑假尾聲文博會期間，依據台南市政府觀光旅遊局依據電信大數據統計，在2024台灣文博會期間，台南市主要景點遊客人次較去年同期成長1成五，逾200萬旅客人次到訪台南，以2023年國人國內旅遊特性分析表估算，創造逾50億的觀光產值。尤其在文博會展區周邊安平老街、小西門商圈及孔廟文化園區的遊客人次成長逾3成，展現台南文博會帶來的超高人氣。

適逢台南400年，暑假期間各項活動也如火如荼地進行，奇美博物館特展，從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展，匯聚50位重要西洋藝術大師所創作的52件國寶級畫作，帶您一同體驗橫跨400年的西洋藝術史之旅，「府城漢堡啤酒節」，以「厚」為概念主軸，藉以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統，層層疊起麵包、蔬菜、肉排與醬料，堆出不僅具有深度的美味，更具視覺衝擊力的漢堡，邀請堡迷們可以在千坪的戶外場地當中品嚐味美醇厚、口感層次飽滿的巨大漢堡。

9月1日接力舉辦中的城市食力-觀光美食博覽會，以深厚的飲食文化底蘊及豐富的物產資源聞名，素有「美食之都」美名。藉由展覽及飲食體驗等複合式展場設計，以風土、萬物、地方、家味、凝聚、手路、品味、味譜、流動、未來等10組主題，回應歷史的過去面，也著眼於台南飲食的未來性。

7至9月台南市府推出「台南400高爾夫運動觀光遊程推廣計畫」，邀請來自韓國的職業球手徐秀娟來體驗台南五大球場及高球觀光遊程魅力，期待徐秀娟透過專業球手社群分享，吸引韓國等海外球友選擇至台南打球旅遊，讓台南運動觀光城市品牌形象打入國際市場，另外9月14-15日即將在將軍漁港登場的「2024濱海韶光季」，熱氣球繫留體驗、光雕音樂會、濱海小旅行、韶光市集、夕陽不插電音樂會，共計邀請9組表演團體演出。

另外，活動還有「自行車韶光之旅」與「濱海集章巡禮」集章任務，民眾可以到活動服務台領取集章卡，前往10個集章點：馬沙溝3D彩繪村、青鯤鯓扇形鹽田、青鯤鯓漁港、濱海韶光季活動服務台…等處，完成指定任務(集滿6個章)就可以獲得在活動現場美食市集及觀光海樓店家折抵消費的市集券，歡迎民眾一起來體驗漁港美好。更多相關內容也請持續鎖定「台南旅遊網」。