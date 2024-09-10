基隆大武崙命案！泰籍女移工遭砍噴血頭裂亡　同鄉雇主殺人罪起訴

▲1名泰籍女移工疑遭同鄉雇主殺害，基隆地檢署對雇主提起公訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

持觀光簽證來台2個多月的31歲泰籍女移工，今年5月10日晚間被林姓女雇主（泰籍新住民）持刀攻擊，躲在基隆大武崙砲台山區傷重不治。基隆地檢署於今（10）日偵查終結，認定林女涉犯殺人罪，依國民法官法及刑事訴訟法等規定向基隆地方法院提起公訴，全案連同林女於今日移審。

基隆地檢署指出，林女自2024年5月6日起雇用女移工，在其位於基隆市中正區住處工作，同月10日晚間6時53分許，林女騎乘機車搭載女移工前往情人湖大武崙砲台。林女基於殺人犯意，持安全帽毆打女移工頭部，再以利刃揮砍，見女移工跑入草叢躲避後始罷手，並於同日晚間8時57分許，獨自一人自該處騎乘機車返家。

因女移工於上山後察覺異樣曾撥打電話求救，經友人尋求警方協助後，警消於翌（11）日清晨6時14分許，在基隆市大武崙山區產業道路邊坡草叢處尋獲該女，然女移工已因刺破左肱動脈大量出血、小腦挫傷破裂而明顯死亡。因認林女涉犯刑法第271條第1項殺人罪，因屬於國民法官法第5條第1項第2款所定故意犯罪因而發生死亡結果案件，遂依國民法官法第43條第1項、刑事訴訟法第251條第1項向基隆地方法院提起公訴，全案連同在押被告於今日移審。

基隆地檢署表示，本案發生後，財團法人犯罪被害人保護協會台灣基隆分會（下稱犯保協會基隆分會），全程陪伴來台之被害人家屬並提供即時關懷服務。為利於家屬處理被害人喪葬事宜，提供關懷慰問金、喪葬補助、緊急資助等經濟支持。為保障被害人家屬權益，於本案偵查期間，犯保協會基隆分會亦委請律師提供偵查告訴代理並積極與泰國貿易經濟辦事處聯繫處理後續訴訟及犯罪被害補償金申請事宜。犯保協會基隆分會將秉持「一路相伴」的服務精神，不分國籍持續扶助被害人家屬。